आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्रौलीत फळधारणेचे धडे
उत्रौली, ता. ११ : उत्रौली (ता.भोर) येथे कृषी विभागाच्या वतीने बुधवारी (ता.११)आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना फळधारणा विषयी बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करण्यात आले.
यंदा नोव्हेंबर शेवटच्या आठवड्यापासून थंडी पडण्यास सुरुवात झाली. आंब्यांना मोहरासाठी पोषक वातावरणामुळे मोहर एकसारखा लगडला आहे. या मोहोरामुळे चांगली फळधारणा होण्यास सुरुवात झाली. तालुका कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी प्रशांत सरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक कृषी अधिकारी प्रथमेश दोडके यांनी फळधारणेत संभाव्य येणाऱ्या अडचणी, उपाययोजना विषयीचे मार्गदर्शन केले. फळधारणा झालेल्या झाडांना फळगळ टाळण्यासाठी फळे वाटाणा व गोटीच्या आकाराची झाल्यावर नॅप्थील अॅसिटिक अॅसिड (एन.ए.ए.) (४.५ टक्के डब्ल्यूडब्ल्यू) ४४.४४ मि.लि.प्रति झाड १०० लिटर पाणी द्यावे. फळगळ होत असल्यास कॅल्शियम १ ग्रॅम + बोरॉन १.५ ग्रॅम प्रतिलिटर फवारणी करावी. परंतु फुलोरा व लहान फळांवर फुलकीडीमुळे मोहर काळा पडतो व गळून जात असल्याचे आढळल्यास स्पीनोसॅड ४५ टक्के (स्पिन्टॉर/ ट्रेसर) ०.४५ मिली प्रतिलिटर पाण्यातून फवारणी करावी. तसेच उत्पादन वाढ व प्रत सुधारणा करिता पोटॅशियम नायट्रेट (१३:०:४५) १० ग्रॅम प्रतिलिटर फळे वाटाणा किंवा अंडाकृती अवस्थेत असताना दोन फवारण्या कराव्यात.
या प्रसंगी शेतकरी अरुण शिवतरे, संतोष शिवतरे, रणजित शिवतरे उपस्थित होते.
