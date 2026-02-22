उत्रौली जिल्हा परिषद शाळेस अ+ मानांकन
उत्रौली, ता. २१ : उत्रौली (ता. भोर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला राज्य शैक्षणिक आणि संशोधन परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मूल्यांकनात अ+ श्रेणी प्राप्त झाली आहे. भोर तालुक्यातील अग्रगण्य असलेल्या या शाळेत सेमी इंग्रजी, तज्ञ शिक्षक, भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजीत शिवतरे, शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे, केंद्रप्रमुख अंजना वाडकर, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक सदाशिव गलांडे, संगीता पापळ, विठ्ठल दानवले, मुख्याध्यापिका सविता चोरघे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रूपेश शिवतरे, सदस्य, शिक्षक अमर उभे, अनिता सुतार, अनिता लोखंडे, वैशाली चिंचकर, माधुरी राजेशिर्के, अश्विनी पवार, प्रमोद चिखले, आफ्रीन तांबोळी, स्मिता बोऱ्हाडे यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा अंतर्गत बाह्य मूल्यांकनात भोर तालुक्यातील उत्रौलीसह देगाव, हर्णस या जिल्हा परिषद शाळांना अ+ मानांकन मिळाले आहे.
