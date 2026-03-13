भोर-मांढरदेव मार्गावरील अपघातात दोघे जखमी
उत्रौली,ता.१३: भोर-मांढरदेव मार्गावर अंबाडे हद्दीतीच्या वळणावर वाहनचालकाला वळण लक्षात न आल्याने मोटार रस्त्याच्या समोरील खड्ड्यात पडून अपघात झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता.१३) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. यात दोन जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, किरण सोनवणे (रा. काळेपडळ, हडपसर, पुणे) हे मोटारी (क्र. एमएच १२ क्यूएफ ४२६६)ने मांढरदेव वरून दर्शन घेऊन पुण्याकडे निघाले होते. घाट उतरताना अंबाडे (ता.भोर) गावच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसमोर धोकादायक वळणावर अपघात झाला आहे. एअर बॅग उघडल्याने मोठा अनर्थ टळला.
