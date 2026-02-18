स्कूलबसमधून विद्यार्थ्यांची धोकादायक वाहतूक
वरवंड, ता. १८ : दौंड तालुक्यात शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अनेक शाळेच्या स्कूलबसमधून विद्यार्थ्यांची धोकादायक वाहतूक केली जात आहे. काही असंवेदनशील बसचालक बऱ्याच विद्यार्थ्यांना केबिनमध्ये (चालकाच्या शेजारी) बसवून प्रवास करतात. मात्र, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) सोईस्कर डोळेझाक केली जाते. त्यामुळे रोज शेकडो चिमुकले जीव मुठीत धरून प्रवास करीत आहेत.
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात इंग्लिश माध्यमांच्या शाळा आहेत. इंग्रजीबरोबर काही खासगी शाळांमध्ये सुद्धा स्कूलबस आहेत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी पालकांकडून अनपेक्षित फी देखील घेतली जाते. मात्र, संबंधित शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून फारशी काळजी घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. पुणे- सोलापूर महामार्गाने, तसेच राज्य मार्गाने रोज शेकडो स्कूलबस दिसून येतात. संबंधित इंग्लिश शाळांच्या स्कूलबस मुलांना घेण्यासाठी सकाळी नियोजित गावांमध्ये येतात. यावेळी बहुतांश स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त मुलांची संख्या दिसून येते. काही स्कूलबस चालक छोट्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शेजारी चालक केबिनमध्ये बसवून वाहतूक करतात. बसमध्ये नियमानुसार विद्यार्थी संख्या असणे गरजेचे आहे. मात्र, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवले जातात. काही बसमध्ये आपत्कालीन खिडकीमध्ये चक्क शीट (बाकडे) बसवून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते. दुर्दैवाने अपघात झाल्यास विद्यार्थ्यांना अपघातग्रस्त वाहनातून बाहेर येणे कठीण होऊ शकते.
स्कूलबसमध्ये सुविधांची वाणवा
नियमानुसार चालकांना विशिष्ट गणवेश असणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश स्कूलबस चालकांना कोणताही ड्रेस कोड नाही. तसेच, स्कूलबसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बंधनकारक असताना देखील बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. स्कूलबसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा देखील नाही. काही बसची अवस्था देखील विचित्र आहे. मात्र, संबंधित शाळा व चालक यांच्याकडून फारसे गांभीर्य दाखवले जात नाही. स्कूल बस नियमावलीमध्ये चालकाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वाहनचालक परवाना, बसमध्ये जीपीएस यंत्रणा आदी सुविधा असणे अनिवार्य आहे.
पोलिसांचे दुर्लक्ष
दरम्यान, महामार्गाने रोज शेकडो स्कूल बस मुलांची धोकादायक पद्धतीने वाहतूक करीत असताना किंबहुना अनेक बस वाहतुकीसाठी योग्य नसताना देखील संबंधित आरटीओ विभाग, पोलिस विभाग अनभिज्ञ आहे. दरम्यान, विद्यार्थांची धोकादायक वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
स्कूल बस संदर्भात आम्ही गांभीर्याने पावले उचलून योग्य ती कार्यवाही करू.
- सुरेंद्र निकम, उपविभागीय परिवहन अधिकारी, बारामती विभाग
