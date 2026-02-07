मतदान केंद्रांवर पाळणाघर, हिरकणी कक्ष
वडगाव निंबाळकर, ता. ७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना तसेच निवडणूक कामावर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) येथील मतदान केंद्रांवर ‘पाळणाघर’ व ‘हिरकणी कक्ष’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या उपक्रमाला महिला मतदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
वडगाव निंबाळकर येथील मतदान केंद्रावर चार ठिकाणी सुविधा राबवण्यात आली होती. बीट पर्यवेक्षिका विनया उंडे यांच्या देखरेखीखाली कक्षांची उभारणी करण्यात आली. मतदान केंद्रावर पाळणाघरात लहान मुलांसाठी पाळणे, खेळणी व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तसेच स्तनदा मातांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित व खासगी ‘हिरकणी कक्ष’ उभारण्यात आला होता. या सुविधेमुळे महिला मतदारांना शांततेत व निर्धास्तपणे मतदान करता आले. या उपक्रमासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे सहकार्य लाभले. अशा सुविधा उपलब्ध झाल्याने महिला मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होत असल्याचे मत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. प्रशासनाच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे महिलांचा मतदान प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होता आले, अशी माहिती वडगाव निंबाळकर केंद्रातील महिला मतदार चारुशीला प्रसाद बरकडे यांनी दिली. मतदान केंद्रावर थोडा वेळ जातो यामध्ये आपल्या मुलांकडे लक्ष ठेवणे आणि मतदानाची प्रक्रिया पार पाडणे कठीण जात होती; परंतु शासनाच्या या सुविधेमुळे महिलांना चांगली सोय झाली, असे अलिया फिरोज भालदार यांनी सांगितले.
निवडणुकीच्या दिवशी लहान मुले सोबत असल्याने महिलांना मतदान करताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला.
- अभिमान माने, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी
