इंदापुरातील फळबागांत साचले पाणी
वडापुरी, ता. २७ : इंदापूर तालुक्यात दुपारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे फळबागांत तसेच मका पिकात पाणी साचले. वडापुरी, विठ्ठलवाडी, गलांडवाडी नंबर दोन परिसरात दुपारी तीनच्या सुमारास आलेल्या पावसामुळे पावसाचे पाणीच पाणी झाले असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
एकीकडे पेरू बागेत सरीमध्ये पाणी साठले आहे तर दुसरीकडे खरीप हंगामातील मका पिकाचे कणसे जमिनीवर काढून टाकल्याने या मका पिकाच्या कणसाच्या ठिकाणी पाणीच पाणी झाले आहे. तालुक्यात दररोजच पावसाची हजेरी होत असल्याने व शेतीमधील काम होत नसल्याने तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचे चित्र आहे.
विठ्ठलवाडी (ता. इंदापूर) येथील शेतकरी केशव बोराटे यांनी सांगितले की, दररोज पडणाऱ्या पावसामुळे पेरूच्या बागेत पाणी साचत आहे. त्यामुळे रोगराई वाढल्यामुळे पेरू खराब होत आहे. पेरू चांगला यावा व तो चांगला विकला जावा यासाठी पेरूला कॅरीबॅग व फॉम बसवणे, औषधे मारणे व मेहनत करणे इत्यादी विचार केला तर उत्पन्नापेक्षा खर्च ज्यादा होत असल्याचे केशव बोराटे यांनी सांगितले.
