राजगडावर सलग तीन दिवस पर्यटकांवर मधमाश्यांचा हल्ला
वेल्हे, ता. ८ : किल्ले राजगड (ता. राजगड) येथील सुवेळा माचीवर गेल्या तीन दिवसांपासून पर्यटकांवर मधमाश्यांनी हल्ले केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये १० ते १५ पर्यटक किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाचे पहारेकरी बापू साबळे यांनी दिली.
किल्ले राजगडावरील सुवेळा माचीवरील मेढा परिसरात गडाच्या तटबंदी बुरुजाकडे कपारीत मोठ्या प्रमाणात मधमाश्यांची पोळे आहेत. राजगड किल्ल्यावरती सध्या रानफुलांचा हंगाम आहे. त्यामुळे मधमाश्यांची अन्न व खाद्य गोळा करण्यासाठी राजगडाच्या कपारीत गवताळ झुडपात वर्दळ वाढली आहे. मधमाश्यांचा अधिवास असलेल्या या भागामध्ये पर्यटकांची वर्दळ वाढल्याने तसेच अति उत्साही पर्यटक मधमाश्यांच्या पोळ्याजवळ जात आहेत त्या ठिकाणी गोंधळ करणे तसेच धूम्रपान केल्याने व सुवासिक द्रव्य (अत्तर, सेंट, परफ्युम) व डार्क वस्त्र धारण केल्याने मधमाशा चवताळून पर्यटकांवर हल्ला केल्याच्या घटना सोमवार (ता. ६) ते बुधवार (ता. ८) या तीन दिवसांच्या कालावधीमध्ये घडल्या आहेत. कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नसून पर्यटक किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाकडून देण्यात आली.
...अन् मधमाशा चवताळतात
किल्ले राजगड व तोरणागडावर मधमाश्यांच्या हल्ल्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यटक गंभीर जखमी झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. याबाबत वारंवार पुरातत्त्व विभागाकडून स्थानिक नागरिकांकडून सूचना देऊनही अति उत्साही पर्यटक मधमाश्यांचा अधिवास असलेल्या ठिकाणी जाऊन त्यांची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्याने मधमाशा चवताळून हल्ले करत आहेत.
