व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर वेल्हे पोलिसांची करडी नजर
वेल्हे, ता. ७ : पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले असून त्यावरून होणाऱ्या वादविवादांना आळा घालण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, जातिधर्मातील तेढ टाळावी आणि सामाजिक शांतता टिकून राहावी, यासाठी वेल्हे पोलिस ठाण्याच्या वतीने तालुक्यातील सर्व व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिनना अधिकृत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
साहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिलेल्या नोटिसीत ग्रुप अॅडमिनच्या जबाबदाऱ्यांवर स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जाती, धर्म, वैयक्तिक वाद, राजकीय वाद, भावकीतील वाद, जमीन व शेतीसंबंधी तंटे, तसेच धार्मिक देव-देवतांचे, ग्रंथांचे किंवा मूर्तीचे आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडिओ अथवा लिंक शेअर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याबाबत एका वादग्रस्त ग्रुपवरील अॅडमिनला अधिकृत नोटीस बजावली असल्याची माहिती शेवते यांनी दिली. जर कोणत्याही व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये धार्मिक भावना दुखावणारे, दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारे मेसेज, पोस्ट किंवा लिंक शेअर झाल्याचे निदर्शनास आले अथवा तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित पोस्ट करणारी व्यक्ती आणि ग्रुप अॅडमिन या दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात येईल. यामध्ये १ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद असल्याचेही नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही नोटीस न्यायालयीन पुरावा म्हणूनही ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
ऑनली फॉर अॅडमिन अशी सेटिंग करा
सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर फिरत असलेल्या एपीके (APK) लिंक, सायबर फसवणुकीच्या आमिषपूर्ण योजना याबाबतही विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा कोणत्याही संशयास्पद लिंक ग्रुपमध्ये शेअर करू नयेत तसेच त्या डाऊनलोड करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. आक्षेपार्ह मजकूर शेअर करणाऱ्या सदस्यांना तात्काळ ग्रुपमधून काढून टाकण्यात यावे आणि ग्रुपची सेटिंग ‘ऑनली फॉर अॅडमिन’ (Only for Admin) ठेवावी, असेही नोटिसीमध्ये नमूद आहे.
