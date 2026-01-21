छत्रपतींच्या जयघोषात राजगड तालुक्यात स्वागत

वेल्हे, ता.२१ : ढोल ताशांचा निनाद...पारंपरिक पोशाख... अबालवृद्धांसह रस्त्यांच्या दुतर्फा बघ्यांची गर्दी... शाळकरी मुलांचा, तरुणांचा जल्लोष.... छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गजरात राजगड तालुक्यामध्ये सायकल स्पर्धकांचे स्वागत करण्यात आले.
‘पुणे ग्रँड टूर’ सायकल स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राजगड तालुक्यातील आंबवणे गावामध्ये स्पर्धकांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. श्री सरस्वती विद्यालयाच्या वतीने पारंपरिक पोशाख ढोल, लेझीमचा खेळ खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यार्थी शिक्षकांचा जल्लोष तर करंजावणे येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पारंपरिक पोशाखामध्ये विविध देशांचे हातात झेंडे घेऊन स्वागत तर ग्रामविकास तरुण मंडळाच्या वतीने सायकल स्पर्धेच्या ‘ग्रँड टूर’चे टी-शर्ट परिधान करून रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहिलेले प्रेक्षक त्यातून छत्रपती शिवाजी महाराज नावाचा जयघोष करत स्पर्धकांची स्वागत करण्यात आले. करंजावणे गावाला या स्पर्धेमुळे यात्रेचे स्वरूप आले होते. वीट भट्टीवरील कामगार तसेच गावातील सरपंच, उपसरपंच ,नागरिक, मुले महिला अबालवृद्धांनी या सायकल स्पर्धांचा थरार अनुभवला. सुमारे ४० ते ५० ताशी किलोमीटर वेग पाहून उपस्थित नागरिक अवाक झाले. परदेशी स्पर्धकांची सायकल चालवण्याचे कौशल्य व वेग पाहून राजगडच्या नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सपाटीला नाही तर वांगणी गावाकडे जाणाऱ्या घाटामध्ये सुद्धा मोठ्या वेगाने सायकलस्वार सायकल चालवत होते. त्यानंतर मांगदरी, वांगणी, निगडे बुद्रुक या ठिकाणी नागरिकांनी स्पर्धकांचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले.
दरम्यान, सकाळी दहाच्या सुमारास भोरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी सायकल ट्रॅकची पाहणी करत आवश्यक त्या सूचना दिल्या, त्यानंतर राजगडचे तहसीलदार निवास ढाणे, गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ,राजगडचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता महेश मोकाशी, शाखा अभियंता अतिश मोहिते, मंडलाधिकारी हिंदुराव पोळ,ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून सायकलस्वारांना कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून खबरदारी घेत होते.
3452
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.