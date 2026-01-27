राजगडमध्ये तुल्यबळ उमेदवारांमुळे लढती लक्षवेधक
मनोज कुंभार : सकाळ वृत्तसेवा
वेल्हे, ता. २७ : राजगड तालुक्यामध्ये अर्ज माघारीनंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले असून, जिल्हा परिषदेच्या दोन जागांसाठी आठ उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी वीस उमेदवार रिंगणात आहेत. तुल्यबळ उमेदवारांमुळे राजगडमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या लढती लक्षवेधक ठरणार आहेत.
राजगडमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सत्तेसाठी तालुक्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्ये प्रमुख लढत होईल, असे वाटत असतानाच नाट्यमय घडामोडीनंतर दोन्ही उमेदवारांचे एकमत न झाल्याने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटातील इच्छुक उमेदवारांनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत. तर अनेक इच्छुक उमेदवारांचे पक्षाकडून तिकीट कापले गेल्याने शेवटच्या क्षणाला पक्षांतर करून शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहेत. तर, थोपटे यांच्या भाजप प्रवेशानंतर काँग्रेस पक्षास तालुक्यात उमेदवार मिळेल की नाही, असे चित्र असताना काँग्रेसने चार ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत. त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडून दोन पंचायत समिती जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या वेल्हे बुद्रुक गटामध्ये चौरंगी लढत होणार असून, यामध्ये राष्ट्रवादीकडून तानाजी मांगडे, तर भाजपकडून शिवाजी चोरघे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून शैलेंद्र वालगुडे व राष्ट्रवादीचे बंडखोर उमेदवार गोरखनाथ भुरुक हे अपक्ष म्हणून रिंगणात उभे आहेत. तर, वेल्हे बुद्रुक गणासाठी तिरंगी लढत होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सीता खुळे, भाजपकडून निकिता पवार; तर राष्ट्रवादीचे बंडखोर सुवर्ण राजीवडे या अपक्ष म्हणून उभ्या आहेत. वांगणी गणामधून सहा उमेदवार रिंगणात असून राष्ट्रवादीकडून संदीप खुटवड, भाजपकडून विशाल वालगुडे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून विजय चोरघे, काँग्रेसकडून दिगंबर शिळीमकर, वंचित दिलीप रणखांबे, तर राष्ट्रवादीचे बंडखोर उमेदवार हनुमंत कारले हे अपक्ष उभे आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या विंझर गटांमध्ये चार जण रिंगणात उभे असले तरीही प्रामुख्याने तिरंगी लढत होणार आहे. यामध्ये सलग दहा वर्ष जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून गेलेले अमोल नलावडे हे राष्ट्रवादीकडून उभे आहेत. भाजपकडून पंचायत समितीचे माजी उपसभापती चंद्रकांत शेंडकर यांचे चिरंजीव शिवराज शेंडकर हे उभे आहेत, तर जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रेवणनाथ दारवटकर यांचे चिरंजीव अनंता दारवटकर हे शिवसेनेमधून उभे असून, यांच्यामध्ये तुल्यबळ लढत होण्याचे चित्र दिसत आहे. काँग्रेसमधून नवखे असलेले अक्षय मरळ हे उभे आहेत.
पानशेत गणामधून सहा उमेदवार रिंगणात असून, माजी सभापती सीमा राऊत यांना भाजपकडून उमेदवारी दिली आहे. तर राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष किरण राऊत यांच्या पत्नी सुवर्णा राऊत यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेकडून स्नेहल ढेबे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून प्रतीक्षा जगताप, काँग्रेसकडून उज्ज्वला पासलकर, तर अपक्ष म्हणून आशा पासलकर हे रिंगणात आहेत. विंझर गणामधून राष्ट्रवादीकडून अंकुश दसवडकर, भाजपकडून गणेश जागडे, शिवसेनेचे दिलीप रेणुसे, काँग्रेसमधून शंकर नलावडे; तर वंचित मधून प्रदीप कांबळे रिंगणात आहेत.
