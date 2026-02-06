राजगडच्या १७ केंद्रांवर दुचाकी रनरची सुविधा
राजगड, ता. ६ : राजगड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन, तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी २८ हजार ८९८ महिला, तर २६ हजार ३३४ पुरुष व इतर दोन, असे मिळून एकूण तालुक्यातील एकूण ५५ हजार २३४ मतदार असून, तालुक्यातील १०५ मतदान केंद्रांवरती १५ क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांसह ६३० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकशाहीच्या या उत्सवांमध्ये राजगड तालुक्यातील पात्र मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी केले आहे.
तालुक्यातील शासकीय धान्य गोदामांच्या आवारातून शुक्रवारी (ता. ६) तालुक्यातील सर्व मतदान केंद्रांवरती परिवहन विभागाच्या १५ एसटी गाड्या, तर खाजगी जीप १९, अशा २४ वाहनांमधून १०५ बॅलेट युनिट व १०५ कंट्रोल युनिट ईव्हीएम मशीन व कर्मचारी मतदान केंद्रांवर पोहोचले. राजगड तालुक्यातील दुर्गम अशा धापसरे, गोंडखल, कशेडी, कोशिमघर, भालवडी, शिरकोली, पोळे, आंबेगाव बुद्रुक, माणगाव, टेकपोळे, घोल, खानू, घिसर, कानंद, सिंगापूर, खोपडेवाडी, भट्टी वाघदरा या दुर्गम मतदान केंद्रावरील माहिती मिळवण्यासाठी, तसेच ईव्हीएम मशीनमध्ये काही बिघाड झाल्यास तत्काळ माहिती मिळण्यासाठी १७ ठिकाणी दुचाकीस्वार रनरची नियुक्ती केली आहे.
वेल्हे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेळके म्हणाले, ‘‘तालुक्यातील निवडणूक प्रक्रियेसाठी तीन पोलीस अधिकारी यांच्यासह १२० पोलीस कर्मचाऱ्यांसह ६० होमगार्ड त्यांची नियुक्ती केली असून, तालुक्यात एकसुद्धा संवेदनशील मतदान केंद्र नसले तरी पोलीस यंत्रणेला चोख बंदोबस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.’’
