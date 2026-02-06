कर्नवडीतील केंद्रावर पोचण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची डोंगरदऱ्यातून पायपीट
वेल्हे, ता. ६ ः राजगड तालुक्याच्या पश्चिमेस व पुणे व रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीवर असलेल्या मात्र राजगड तालुक्यातून गावात जाण्यासाठी रस्ताच नसलेल्या दुर्गम कर्नवडी (ता. राजगड) येथील मतदान केंद्रावर पोचण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना डोंगरदऱ्यातून दीड तास पायपीट करून मतदान केंद्र गाठावे लागले, अशी माहिती केंद्राध्यक्ष रोहिदास रेणुसे यांनी दिली.
राजगड तालुक्यातून दुर्गम अशा केळद व मढेघाट परिसरातून कर्नवडी गावात जाण्यासाठी रस्ता नाही. डोंगर कडेकपारीतून सुमारे एक किलोमीटर उतरून खोलदरीत हे गाव आहे. वेल्हे येथून मतदान केंद्रावरील साहित्य घेऊन एक वाजता निघाल्यानंतर दोन वाजेपर्यंत केळद या गावी कर्मचारी पोचले. त्यानंतर साहित्य डोक्यावर घेत एकमेकांना आधार देत, काठीचा आधार घेत साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मतदान केंद्रावर पोहोचले. या मतदान केंद्रावर रोहिदास रेणुसे केंद्राध्यक्ष असून शरद भांगे, रामदास फणसे, धोंडिबा जानकर मतदान केंद्र अधिकारी असून, पोलिस कर्मचारी गिरीश साळुंखे आहेत, तर अंकुश शिंदे शिपाई आहेत.
कर्नवडी येथे १०७ महिला व १२५ पुरुष असे एकूण २३२ मतदार संख्या आहे. या गावात रस्ता मार्गे जाण्यासाठी भोर- वरंधा घाट- मार्गे-बीरवाडी- वाकी ते कर्नवडी असा रस्ता असून, राजगड तालुक्यातून या गावात जाण्यासाठी अद्याप रस्ता झालेला नाही.
याबाबत येथील स्थानिक नागरिक राकेश पवार म्हणाले, ‘‘गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षापासून या गावाच्या रस्त्यासाठी मागणी करून सुद्धा लोकप्रतिनिधी प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने तालुक्याच्या ठिकाणी वेल्ह्यात जाण्यासाठी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्ण दिवस एका शासकीय कामासाठी जात आहे.’’
