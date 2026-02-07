नव मतदार कोट
पहिल्यांदाच मतदान करत असल्याने मोठा उत्साह वाटत होता. माझे मत तालुक्याच्या विकासासाठी करत असून, निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी तालुक्यातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा सोडवणे आवश्यक आहे.
- ओंकार गणेश तळेकर, आंबवणे (ता.राजगड)
मतदान करताना खूप आनंद झाला. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावातील व आमच्या भागातील समस्या नवनिर्वाचित सदस्यांकडून सोडवणे आवश्यक आहे. आमच्या भागातील कोदवडी येथील पडलेल्या पुलास निधी उपलब्ध करून दुरुस्ती अथवा नवीन पुलाची आवश्यकता असल्याने पावसाळ्यापूर्वी यावर ठोस उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
- मानसी संतोष दामगुडे, आसनी दामगुडे (ता.राजगड)
