तालुका प्रमुखांच्या प्रतिक्रिया
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे मुलाखत घेतल्या होत्या. आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचार केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अतिशय चांगले वातावरण तालुक्यात होते. नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान केले. राष्ट्रवादीच्या साहही जागांवर विजय संपादन होईल.
- किरण राऊत, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, ता. राजगड
राजगडमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या एक तर पंचायत समितीच्या दोन ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. शिवसेनेच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार घराघरात पोहोचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. तीनपैकी दोन जागांवर आमचा विजय होईल.
- उमेश नलावडे, राजगड तालुकाप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भोर-वेल्हा-मुळशीचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून राजगड तालुक्यामध्ये सहाही जागांवर भाजपकडून उमेदवार देण्यात आले होते. या सहाही जागा मोठ्या मताधिक्याच्या फरकाने निवडून येतील, अशी अपेक्षा आहे.
- राजू रेणुसे, अध्यक्ष राजगड तालुका, भाजप
वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून राजगड तालुक्यामध्ये दोन ठिकाणी अधिकृत उमेदवार तर दोन ठिकाणी पुरस्कृत उमेदवार उभे केले होते. संविधानाला मानणाऱ्या व स्वाभिमानी आंबेडकर अनुयायांनी आम्हाला निश्चित मतदान केले असून आमचा विजय पक्का आहे.
- बापू शिंदे, अध्यक्ष राजगड तालुका वंचित बहुजन आघाडी पक्ष
शिवसेना पक्षाकडून राजगड तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे एक तर पंचायत समितीच्या दोन ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत तालुक्यातील जनतेचे आम्हाला भरपूर प्रेम मिळाले असून आमचे उमेदवार विजयी होतील.
- अंकुश चोरगे, अध्यक्ष राजगड तालुका शिवसेना
