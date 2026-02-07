राजगडमधील केंद्रांवर सुविधांची वानवा
वेल्हे, ता. ७ : राजगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी मतदान प्रक्रिया राबवताना मतदारांमध्ये उत्साह होता. मात्र, प्रशासनाकडून अनेक केंद्रांवर सुविधांची वानवा असल्यामुळे ज्येष्ठ व महिला मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये पात्र मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी, तसेच सुलभ व निर्भीडपणे मतदान करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले होते. मात्र राजगड तालुका प्रशासनाच्या वतीने काही मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठांसाठी व्हीलचेअरची उपलब्धता करण्यात आली नव्हती. अनेक ठिकाणी व्हीलचेअर होत्या मात्र त्या चालवणार कोण असे प्रश्न निवडणूक केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना पडला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ, दिव्यांग, आजारी व्यक्तींची गैरसोय झाली.
अनेक मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, हिरकणी कक्ष कुठेही पहावयास मिळाला नाही. सेल्फी पॉइंट तालुक्यात एकाही ठिकाणी प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले नसल्याने प्रशासनाकडून या सुविधांच्याबाबत उदासीनता असल्याचे मतदारांना जाणवले.
वेल्हे बुद्रुक मतदान केंद्र क्रमांक ३१ मध्ये प्रशासनाच्या वतीने महिला केंद्राध्यक्षांसह तीनही केंद्र अधिकारी महिला असे वेगळेपण होते. दरम्यान, वेल्हे पोलिस ठाण्याच्या वतीने मात्र चोख बंदोबस्त तालुक्यात ठेवण्यात आला होता.
वेल्हे बुद्रुक मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ व दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली नव्हती. यामुळे अनेकांना याचा त्रास झाला. प्रशासनाने या ठिकाणी उपाययोजना करणे गरजेचे होते.
- ॲड. विजया भुरुक, ग्रामस्थ वेल्हे बुद्रुक (ता. राजगड)
03504
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.