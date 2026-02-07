राजगडमध्ये शांततेत बजावला मतदारांनी हक्क
वेल्हे, ता. ७ : राजगड तालुक्यातून दोन जिल्हा परिषद व चार पंचायत समितीच्या जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीमध्ये तालुक्यात कुठेही अनुचित प्रकार घडला. शांततेत मतदान पार पडले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर धुमाळ व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.
तालुक्यातील १०५ मतदान केंद्रावर ६३० कर्मचाऱ्यांसह १५ झोनल अधिकारी आणि १२० पोलिस कर्मचारी ६० होमगार्ड यांनी काम केले. सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत वेल्हे बुद्रुक गटामध्ये ६५८३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला तर २३.९४% मतदान झाले. तर विंझर गटामध्ये ५, ६४७ मतदारांनी हक्क बजावत २०.३६ टक्के मतदान नोंदवले.
दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास वेल्हे गटामध्ये ४२.६८% तर विंझर गटांमध्ये ३८.९% मतदान झाले.
दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत वेल्हे बुद्रुक गटामध्ये किती १६५०५ मतदारांनी मतदान केले तर विंझर गटामध्ये १६,११९ मतदारांनी मतदान केले. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत राजगड तालुक्यामध्ये ५९ टक्के मतदानाची नोंद करण्यात आली होती.
निवडणूक निरीक्षक रूपाली आवले यांनी राजगड तालुक्यातील वांगणी, आंबवणे, करंजावणे, मांगदरी या चार ठिकाणी भेटी दिल्या. वेल्हे बुद्रुक, रुळे ,पानशेत, अंत्रोली ,विंझर, वांगणी, करंजावणे, आंबवणे, मार्गासनी, मतदान केंद्रावर सकाळ पासूनच रांगा पाहायला मिळाल्या युवकांचे मतदान वाढले. यामध्ये तरुणाचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. महिला मतदारांनी घरातील कामे उरकून दुपारनंतर मतदार केंद्रावर गर्दी केली.
दरम्यान, वेल्ह्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने कोठेही अनुचित प्रकार वाद निर्माण झाले नाहीत.
गावांमध्ये यात्रेचे स्वरूप
उमेदवारांनी तालुक्याच्या बाहेर असणाऱ्या मतदारांना केलेल्या विविध सुविधांमुळे मतदान केंद्रावर गर्दी झाली होती. मतदानामुळे यात्रेचे स्वरूप आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट शिवसेना शिंदे गट या प्रमुख पक्षात लढत होत असल्याने प्रत्येकानं मतदानासाठी लोकांना विविध सुविधा दिल्या असल्याने मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. उमेदवारांच्या गावात चढाओढ पाहायला मिळाली.
