राजगडमध्ये अनुचित प्रकारास ब्रेक
वेल्हे, ता. ७ : राजगड तालुक्यातून दोन जिल्हा परिषद व चार पंचायत समितीच्या जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत प्रशासनाच्या चोख बंदोबस्तामुळे कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. शांततेत मतदान पार पडले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर धुमाळ व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.
राजगड तालुक्यातील वेल्हे बुद्रुक गटामध्ये भाजपचे शिवाजी चोरघे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तानाजी मांगडे यांच्यामध्ये प्रमुख लढत झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. विंझर गटामध्ये राष्ट्रवादीचे अमोल नलावडे, शिवसेना शिंदे गटाचे अनंत दारवटकर ,भाजपचे शिवराज शेंडकर, यांच्यामध्ये मोठी चुरशीची लढत होणार असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली होती.
निवडणूक निरीक्षक रूपाली आवले यांनी राजगड तालुक्यातील वांगणी, आंबवणे, करंजावणे, मांगदरी या चार ठिकाणी भेटी दिल्या. वेल्हे बुद्रुक, रुळे ,पानशेत, अंत्रोली, विंझर, वांगणी, करंजावणे, आंबवणे, मार्गासनी, मतदान केंद्रावर सकाळ पासूनच रांगा पाहायला मिळाल्या. महिला मतदारांनी घरातील कामे उरकून दुपारनंतर मतदार केंद्रावर गर्दी केली. वेल्ह्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने कोठेही अनुचित प्रकार वाद निर्माण झाले नाहीत.
उमेदवारांच्या गावात चढाओढ
उमेदवारांनी तालुक्याच्या बाहेर असणाऱ्या मतदारांना केलेल्या विविध सुविधांमुळे मतदान केंद्रावर गर्दी झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट शिवसेना शिंदे गट या प्रमुख पक्षात लढत होत असल्याने प्रत्येकानं मतदानासाठी लोकांना विविध सुविधा दिल्या असल्याने मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. उमेदवारांच्या गावात चढाओढ पाहायला मिळाली.
दिवसभरात
-परगावी असलेल्या मतदारांसाठी जाणे येण्यासह जेवण
- तरुण मतदारांचा या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठा सहभाग.
- काही ठिकाणी किरकोळ वाद तर अनेक ठिकाणी विविध पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र.
- ज्येष्ठ, आजारी मतदारांना आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ.
