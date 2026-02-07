राजगड तालुक्यात ७९.२८ टक्के मतदान
वेल्हे, ता. ७ : जिल्हा परिषदेच्या दोन तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी राजगड तालुक्यातून २० हजार २१४ महिला मतदार, तर २३ हजार ५७४ पुरुष मतदार, असे मिळून ४३ हजार ७८९ जणांनी मतदान केले. तालुक्यामध्ये ७९.२८ टक्के मतदान झाले असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अमिता तळेकर धुमाळ व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.
विंझर गटामध्ये १० हजार २०३; तर ११ हजार ७७२ व तृतीयपंथी एक मतदाराने, असे मिळून २१ हजार ९७६ मतदारांनी हक्क बजावत ७९.२३ टक्के मतदान झाले. विंझर गणामध्ये ११४६८ मतदारांनी हक्क बजावला या ठिकाणी ८१.१८ टक्के मतदान झाले. पानशेत गणामध्ये १० हजार ५०८ मतदारांनी हक्क बजावल्याने या ठिकाणी ७७.२० टक्के मतदान झाले. वेल्हे बुद्रुक गटामध्ये १० हजार ११ महिला मतदार व ११ हजार ८०२ पुरुष मतदार, असे मिळून एकूण २१ हजार ८१३ मतदारांनी हक्क बजावल्याने या ठिकाणी ७९.३४ टक्के मतदानाची नोंद झाली. वांगणी गणामध्ये सर्वाधिक मतदान झाले असून, ११ हजार ९७४ महिला व पुरुष मतदारांनी मतदान केल्याने ८१.७४ टक्के मतदान झाले. वेल्हे बुद्रुक गणामध्ये ९८३९ महिला व पुरुष मतदारांनी मतदान करत ७६.५९ टक्के मतदान झाले.
