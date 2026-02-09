राजगडमध्ये राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व
वेल्हे, ता.९ : राजगड तालुक्यामध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या सत्तेपासून दूर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेच्या दोन तर पंचायत समितीच्या तीन जागांवर विजय मिळवत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले तर भाजपला पंचायत समितीच्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले असल्याने माजी आमदार संग्राम थोपटे यांचा राजगड तालुका म्हणजे बालेकिल्ला ढासळला असल्याची चर्चा तालुक्यामध्ये रंगली आहे.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार शंकर मांडेकर यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या विकास कामाच्या जोरावर राजगड तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकहाती सत्ता प्रस्थापित करण्यास यश मिळाले आहे मिळालेले यश तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करण्यात आले आहे. तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही गटांमध्ये व पंचायत समितीच्या चार गणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप अशी प्रमुख लढत पाहावयास मिळाली आहे. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व शिवसेना, काँग्रेस पक्ष, व वंचित बहुजन आघाडी व अपक्ष उमेदवारांना सपशेल पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये उमेदवारीवरून अंतर्गत नाराजी नाट्य झाल्याने विंझर गटामध्ये पक्षांतर केलेल्या व वेल्हे बुद्रुक गटामधून अपक्ष निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांचा पराभव झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जुने कार्यकर्ते व तरुण अशी सांगड घालून उमेदवारी दिली गेली होती. तर निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये आमदार शंकर मांडेकर यांनी राजगड तालुक्यामध्ये प्रचाराचा झंझावात ठेवत नाराज झालेल्या मात्र उमेदवारी न केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांची समजूत घालत कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारामध्ये सहभागी करून घेण्यात यश मिळाले होते. माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी काही महिन्यापूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राजगड तालुक्यातील बहुतांशी कार्यकर्ते हे भाजपमध्ये गेले होते. तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना भाजपच्या एकाही मूळ निष्ठावंतांना उमेदवारी दिली गेली नाही तर संग्राम थोपटे बरोबर गेलेल्या ज्येष्ठांना सुद्धा उमेदवारी दिली गेली नसल्याने पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर अनेकांना जाणवत होता. भाजपने पानशेत गणाची एक जागा वगळता सर्वच ठिकाणी नवख्या उमेदवारांना संधी दिली होती. माजी मंत्री अनंतराव थोपटे व आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये राजगड तालुका नेहमीच थोपटे यांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला असल्याचे चित्र आहे मात्र असे असताना प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी राजगड तालुक्यात सभा न घेतल्याने याचा फटका भाजपच्या सर्वच उमेदवारांना बसला.
२०१७ मधील पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद गट २ जागा : काँग्रेस
पंचायत समितीच्या ३ जागा : काँग्रेस
पंचायत समितीची १ जागा : अपक्ष
२०२६ पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद गट २ जागा : राष्ट्रवादी काँग्रेस
पंचायत समितीच्या ३ जागा : राष्ट्रवादी काँग्रेस
पंचायत समितीची १ जागा : भाजप
