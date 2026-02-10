वेल्ह्यातील प्रमुख विजेते व पराभूत
- जिल्हा परिषदेच्या विंझर- पानशेत गटामध्ये अमोल नलावडे यांच्या पत्नी २०१२मध्ये विजय झाल्या होत्या, तर सलग दोन वेळा
अमोल नलावडे विजयी झाले असून, त्यांच्या घरामध्ये विजयाची हॅटट्रिक झाली आहे.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तिकीट न मिळाल्याने पुणे जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रेवणनाथ दारवटकर यांचे चिरंजीव व माजी उपसभापती अनंता दारवटकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत निवडणूक लढवली, मात्र त्यांचा पराभव झाला.
- विंझर पंचायत समिती गणामध्ये जिल्हा ग्रामीणचे मनसे जिल्हाध्यक्ष संतोष दसवडकर यांचे बंधू अंकुश दसवडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तिकीट मिळवत निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांचा पराभव झाला आहे.
- वेल्हे बुद्रुक- वांगणी गटामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष शंकरराव भुरुक यांच्या चिरंजीवास पक्षाची उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
