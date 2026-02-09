राजगडमधील गटांमध्ये घड्याळ्याचा ‘गजर’
वेल्हे, ता.९ : राजगड तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांमध्ये मोठ्या चुरशीच्या लढती झाल्या. या लढती प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्यात झाल्या. गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेपासून दूर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली विजयश्री खेचून आणला.
जिल्हा परिषदेच्या वेल्हे बुद्रुक वांगणी गटामध्ये गटामध्ये काटे की टक्कर पहावयास मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष तानाजी मांगडे यांच्याविरुद्ध भाजपचे नवखे तरुण उमेदवार शिवाजी चोरघे यांच्यामध्ये मोठी चुरशीची लढत पहावयास मिळाली. जिल्हा परिषदेच्या या गटामध्ये २१८३० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. यामध्ये मांगडे यांना १० हजार २६२ मते मिळाली तर चोरघे यांना ९७१२ मते मिळाली .मांगडे यांचा अवघ्या ५५० मतांनी विजय झाला तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार शैलेंद्र वालगुडे यांना ८८० मते मिळाली तर अपक्ष उमेदवार गोरखनाथ भुरूक यांना चौथ्या क्रमांकावर समाधानी राहावे लागले यांना ८२९ मते मिळाली तर या जिल्हा परिषदेच्या गटामध्ये १४७ मतदारांनी नोटा वापरला. चोरघे व मांगडे यांच्यामध्ये शेवटपर्यंत चुरशीची लढत पाहावयास मिळत होती. वांगणी पंचक्रोशीतून शिवाजी चोरघे आघाडीवर असताना बारागाव मावळ परिसरात व १८ गाव मावळ परिसरातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या जोरावर मांगडे यांना विजय मिळवता आला.
जिल्हा परिषदेच्या विंझर पानशेत गटामध्ये तिरंगी लढत झाली या गटामध्ये २१ हजार ९८७ मतदान झाले होते पैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अमोल नलावडे यांना ८६७८ मते मिळाली तर भाजपचे नवखे तरुण उमेदवार शिवराज शेंडकर ७०७६ मते मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रेवणनाथ दारवटकर यांच्या चिरंजीवास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्याने ऐनवेळी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश करत निवडणूक लढवली मात्र त्यामध्ये त्यांना यश मिळाले नसून त्यांना ५८४९मते मिळाली. तर काँग्रेसचे उमेदवार अक्षय प्रताप मरळ यांना २५१ मती मिळाली. अमोल नलावडे यांनी या गटामध्ये १६०२ मतांनी विजय मिळवला अमोल नलावडे यांनी सलग दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेची विजय मिळवला असून २०१२मध्ये त्यांची पत्नी वसुधा नलावडे या विजयी झाल्या होत्या सामान्य जनतेशी सातत्याने असलेला संपर्क व कोरोना कालावधीमध्ये रुग्णांसाठी नागरिकांसाठी केलेले काम त्यांच्या विजयश्री खेचून आणण्यास लाभदायक ठरले. अमोल नलावडे यांना गोडखल, मोसे बुद्रुक, वरसगाव, कुरण बुद्रुक, खुर्द, कादवे, वडघर, पोळे, खानु, निवी, अंत्रोली, धानेप, निगडे मोसे, विंझर या गावांमधून मताधिक्य मिळाले.
