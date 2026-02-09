राजगड पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचा झेंडा
वेल्हे, ता.९ : राजगड तालुका पंचायत समितीमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकही जागा जिंकता न आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या निवडणुकीमध्ये निर्विवाद यश मिळाले असून तीन ठिकाणी राष्ट्रवादी तर एका ठिकाणी भाजपला विजय मिळाला आहे.
शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या चारही पंचायत समिती गणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप अशी प्रमुख व चुरशीच्या लढती झाल्या. राजगड तालुक्यामध्ये पंचायत समितीच्या वांगणी गणामध्ये सर्वाधिक मतदान झाले होते. ११९८२ मतदारांनी या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावला होता अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या लढतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संदीप खुटवड यांनी भाजपच्या विशाल वालगुडे यांच्यावर ४६३ मतांनी विजय मिळवला. खुटवड यांना ४०३९ मते मिळाली तर वालगुडे यांना ३५७६ मते मिळाली. तर १४२ जणांनी नोटाचा वापर केला. वेल्हे बुद्रुक पंचायत समितीच्या गणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सीता नंदकुमार खुळे यांनी एक हाती विजय मिळवला त्यांनी भाजपच्या निकिता नीलेश पवार यांचा २३७२ मतांनी पराभव केला. खुळे यांना ५८५८ मते मिळाली तर पवार यांना ३४८६ मते मिळाली. या गणामध्ये १६६ जणांनी नोटाचा वापर केला. पानशेत गणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुवर्णा राऊत यांना ४५२३ मते मिळाली त्यांनी माजी सभापती सीमा राऊत यांचा ११४० मतांनी पराभव केला आहे. सीमा राऊत यांना ३३८३ मते मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर उमेदवार आशा अंकुश पासलकर यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती त्यांना १३३६ मते मिळाली. या गणामध्ये ११३ जणांनी नोटाचा वापर केला. विंझर गणामध्ये भाजपचे गणेश नामदेव जागडे यांना ५०३२ मते मिळाली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अंकुश दसवडकर यांचा १४०४ मतांनी पराभव केला. दसवडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकासाठी ३६२८ मते मिळाली.
