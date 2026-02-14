राजगडच्या सभापतिपदी सुवर्णा राऊत यांना संधी
वेल्हे, ता. १३ : राजगड तालुका पंचायत समितीत चार सदस्यांपैकी तीन उमेदवार विजयी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे.
सभापतिपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असल्याने सुवर्णा किरण राऊत या विराजमान होणार असल्याचे निश्चित झाले असून, उपसभापतिपदी सीताखुटवड की सीता खुळे हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
राजगड पंचायत समितीमध्ये गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये काँग्रेसची एक हाती सत्ता होती. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर विश्वास टाकत पंचायत समितीच्या पानशेत गणामध्ये सुवर्णा राऊत, वेल्हे बुद्रुक गणामधून सीता नंदकुमार खुळे, तर वांगणी गणामधून संदीप खुटवड हे विजयी झाले आहेत. तर, विंझर गणामधून भाजपचे गणेश जागडे हे एकमेव सदस्य विजयी झाले आहेत. तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी व भाजपमध्ये प्रमुख लढत झाली आहे.
सभापतिपदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असल्याने सभापतिपद हे पक्षाचे तालुकाध्यक्ष किरण राऊत यांच्या सौभाग्यवती सुवर्णा राऊत यांच्या गळ्यामध्ये पडणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. तसेच, वेल्हे बुद्रुक गणामधून सर्वाधिक मते घेऊन नागरिकांचा मागास महिला प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सीता नंदकुमार खुळे व वांगणी गणामधून निवडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवक अध्यक्ष संदीप खुटवड यांच्यापैकी उपसभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडेल, हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
वेल्हे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकामध्ये राजगड तालुक्यातील जनतेने टाकलेला विश्वास सार्थ करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार यांच्या सूचनेनुसार व आमदार शंकर मांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभापती व उपसभापती पदाची निवड केली जाईल.
- किरण राऊत, अध्यक्ष, वेल्हे तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस
