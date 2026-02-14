राजगडावर पर्यटकाचा हृदयविकाराने मृत्यू
वेल्हे, ता. १४ : कुरकुंभ (ता. दौंड) औद्योगिक वसाहतीमधील एका खासगी कंपनीचे व्यवस्थापक संदीप बाळकृष्ण पवार (वय ५२, रा. सातारा) यांचा शनिवारी (ता. १४) दुपारी राजगड किल्ल्यावर हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. बालेकिल्ला उतरत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली.
संदीप बाळकृष्ण पवार (वय ५२, मूळगाव आरफळ, ता. जि. सातारा) असे मृत पर्यटकाचे नाव आहे. तर रमेश हरिभाऊ हिवरकर (वय ५०, रा. बारामती) यांनी पोलिस ठाण्यात खबर दिली.मिळालेल्या माहितीनुसार, सुट्ट्यांमुळे कुरकुंभ येथील सिपला कंपनीचे २० कर्मचारी आणि व्यवस्थापक संदीप पवार राजगडावर पर्यटनासाठी आले होते. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास बालेकिल्ल्याचे दर्शन घेऊन उतरत असताना पवार यांना अचानक चक्कर आली आणि ते बेशुद्ध पडले. सहकारी कर्मचारी, पुरातत्व विभागाचे दीपक पिलावरे आणि पोलिस पाटील योगेश दरडीगे यांनी त्यांना तातडीने स्ट्रेचरवरून गडाखाली आणले. त्यांना उपचारासाठी वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी कुरनकर यांनी घोषित केले. या घटनेची नोंद वेल्हे पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. प्रभारी साहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार अजय शिंदे पुढील तपास करत आहेत.
