राजगडावर आपत्कालीन, वैद्यकीय यंत्रणा, रेस्क्यू टीम तैनात करा

वेल्हे, ता.१८ : भोर-राजगड-मुळशी विधानसभा मतदारसंघातील ऐतिहासिक किल्ले राजगडावर वाढत्या पर्यटकांच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा व प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम तैनात करण्याची मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे बुधवारी (ता. १८) निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत दैनिक ''सकाळ'' मध्ये मंगळवारी (ता. १७) वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
स्वराज्याची ऐतिहासिक राजधानी राहिलेल्या किल्ले राजगडाचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाल्यानंतर येथे पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र गडावर प्राथमिक उपचार सुविधा, आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा आणि तत्काळ बचाव पथकाची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत दोन पर्यटकांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या घटनांची दखल घेऊन पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे किल्ले राजगडावर कायमस्वरूपी आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा उभारणे, प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम तैनात करणे, आवश्यक आरोग्य कर्मचारी, पोलीस बंदोबस्त, रुग्णवाहिका तसेच अत्याधुनिक बचाव साहित्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी केली आहे.
दैनिक ''सकाळ''मध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त हे नागरिकांसह प्रशासनास मार्गदर्शक असून आपत्कालीन सुविधेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुद्धा पाठपुरावा करणार आहे.
-शंकर मांडेकर, आमदार, भोर विधानसभा मतदारसंघ.
