ग्रँड टूरचा रस्ता खराब होण्याच्या मार्गावर

वेल्हे, ता. १८ : ग्रँड टूर जागतिक सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर बनवण्यात आलेल्या रस्त्यांची अवजड वाहनांमुळे दुरवस्था मोठ्या प्रमाणात होत असून भविष्यात राजगड तालुक्यात होणाऱ्या अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा व प्रकल्पाची निवड होण्यास बाधा येऊन परिणामी राजगड तालुका विकासापासून वंचित राहील. यामुळे त्यामुळे प्रशासनाने अवजड वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य तानाजी मांगडे व पंचायत समिती सदस्य संदीप खुटवड यांनी निवेदनाद्वारे राजगड तहसीलदारांकडे केली आहे.
या निवेदनात नसरापूर वेल्हे रोड तसेच करंजावणे ते कुसगाव शिवापूर या मार्गावरती प्रशासनाच्या वतीने करोडो रुपये खर्च केले आहेत. हा रस्ता पुढील तीन वर्ष सायकल स्पर्धा आयोजित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे; मात्र या रस्त्यांवरती स्पर्धा संपल्यानंतर रोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे . तांत्रिक दृष्टीने हा रस्ता अवजड वाहतुकीसाठी नियमितपणे वापरण्यास योग्य नाही या रस्त्यावर नियमितपणे अवजड वाहतूक झाल्यास रस्ता कमकुवत होऊन मोठ्या प्रमाणात तुटफूट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिक सायकल स्पर्धेसाठी हा रस्ता अपात्र ठरेल त्यामुळे भविष्यात राजगड तालुक्यात येणाऱ्या अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा व प्रकल्पाची निवड होणार नाही व तालुका विकासापासून वंचित राहील याबाबत परिसरातील शेकडो नागरिकांच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्याकडे आल्या असून यावर तत्काळ कार्यवाही करत वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी घालावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत मांगडे व खुटवड यांनी भोरचे उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुद्धा निवेदन देणार असल्याचे माहिती दिली.
प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) दिलेल्या नियमानुसार व निर्देशानुसारच वाहतूक करावी . महसूल विभागाकडून अधिकृत परवाना धारकांनी वाहतुकीच्या वेळेस दिलेला पास व परवाना सोबत ठेवावा अनधिकृत वाहतूक करण्यात येऊ नये असे निदर्शनास आल्यास नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- निवास ढाणे, तहसीलदार, राजगड तालुका
