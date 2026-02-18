राजगडच्या विकासासाठी परिषदेची स्थापना
वेल्हे, ता. १८ : राजगड परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना एकत्र आणत ‘राजगड विकास परिषद’ या अराजकीय सामाजिक संघटनेची स्थापना केल्याची घोषणा संस्थापक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी बुधवारी (ता. १८) केली. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या पूर्वसंध्येला या संघटनेची अधिकृत घोषणा केली असून राजगडच्या विकासासाठी व्यापक सामाजिक चळवळ उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
राजगड हा शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी म्हणून ओळखला जातो. मात्र आज त्याच ऐतिहासिक भूमीतील गावांचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झाला नसल्याची खंत पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात मागास तालुका म्हणून राजगडाची ओळख निर्माण होत असल्याने हा इतिहासाला न शोभणारा प्रकार असून निसर्गाचा वारसा लाभलेल्या या तालुक्याला सरकारने प्रति महाबळेश्वर म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे. रायगडच्या धर्तीवर राजगड विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे. या माध्यमातून भोर व वेल्हे तालुक्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, ऐतिहासिक कार्यक्रमांचे आयोजन आणि पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे दारवटकर यांनी सांगितले. राजगडच्या विकासासाठी ही सामाजिक चळवळ असून सर्व भूमिपुत्रांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेच्या वतीने यावेळी करण्यात आले आहे. यावेळी डॉ. संभाजी मांगडे, शहाजी आरसूळ, प्रमोद अडसूळ, गोरख मानकर, रामभाऊ मांढरे, पद्माकर कांबळे उपस्थित होते.
