राजगड पंचायत समितीवर अखेर ‘राष्ट्रवादी’ची सत्ता
वेल्हे, ता. ९ : राजगड तालुका पंचायत समितीच्या सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुवर्णा किरण राऊत यांची, तर उपसभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच संदीप लहू खुटवड यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात सत्तेपासून दूर राहिलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह पहावयास मिळाला.
पंचायत समितीच्या सभागृहात पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये ही निवड झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी अमिता तळेकर यांनी काम पाहिले, तर सदस्य सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ यांनी काम पाहिले. यावेळी राजगड तालुका तहसीलदार निवास ढाणे व पंचायत समिती सदस्या सीता खुळे उपस्थित होत्या. सभापतिपदासाठी सुवर्णा राऊत व उपसभापतिपदासाठी संदीप खुटवड यांचे एकमेव अर्ज आल्याने पीठासीन अधिकारी तळेकर यांनी राऊत व खुटवड यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी विंझर गणामधून भाजपचे एकमेव निवडून आलेले पंचायत समिती सदस्य गणेश जागडे अनुपस्थित होते. राजगड तालुका पंचायत समितीमध्ये चार सदस्यांपैकी तीन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते, तर एका जागेवर भाजपचा सदस्य निवडून आला आहे.
सभापती व उपसभापतिपदाची निवड झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून ‘एकच वादा अजित दादा’च्या घोषणा देत परिसर दुमदुमून सोडला. पारंपारिक खेळ व डीजेच्या माध्यमातून वेल्हे बाजारपेठ ते मेंगाई मंदिर मिरवणूक काढण्यात आली. मेंगाई देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर कोंढावळे बुद्रुक येथील कार्यालयात आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली
सभेचे आयोजन कले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक म्हणून पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक प्रवीण शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे, तानाजी मांगडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष किरण राऊत, माजी पंचायत समिती सदस्य संतोष दसवडकर, दादा कांबळे, लाला रेणुसे, आनंद देशमाने, गुलाब रसाळ, शंकर रेणुसे, विकास नलावडे, संतोष वालगुडे, संतोष डांगे, मकरंद चावट, नीलेश खामकर, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
