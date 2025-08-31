दूध उत्पादकांना गणराय पावले
वालचंदनगर, ता. ३१ : दुधापासून तयार करण्यात येणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थाच्या दरामध्ये वाढ होत आहे. यामुळे दुधाच्या दरामध्ये सातत्याने वाढ होऊ लागली आहे. एक महिन्यामध्ये दुधाच्या दरात तीन रुपयांनी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना उद्यापासून (ता.१) ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ दुधासाठी ३५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळणार आहे.
गेल्या एक महिन्यापासून बटर, दूध पावडर यांचे बाजारभाव वाढू लागले आहेत. दुग्धजन्य पदार्थाची मागणी वाढत असल्याने दुधाचा भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. एक ऑगस्टला दुधाचा भाव ३२ रुपये प्रतिलिटरवरून ३३ रुपये प्रतिलिटर झाला होता. दरम्यान, १५ ऑगस्ट रोजी ही दुधाचा भाव एक रुपयांनी वाढून ३४ प्रतिलिटर झाला होता. उद्यापासून (ता.१) दुधाचा दर एक रुपयांनी पुन्हा वाढून ३५ रुपये प्रतिलिटर होणार आहे. गणेशोत्सव व आगामी दिवाळीच्या तोंडावर दुधाच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. चालू वर्षी पुणे जिल्हासह राज्यामध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे शेतकरी वर्ग समाधानी आहे. पावसामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा व पाण्याचा प्रश्न मिटल्यामुळे शेतकरी आनंदी आहे. दुग्धव्यवसासाठी चालू वर्षी पोषक वातावरण असून दुधाचे दर वाढत चालल्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात दुग्ध व्यवसायासाठी निश्चित चांगले दिवस येतील.
दुग्धजन्य पदार्थांचे प्रकल्प वाढले
आगामी दिवाळी तोंडावर दुग्धजन्य पदार्थाचे वाढलेले दर निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. शेतकऱ्यांना जास्तीजास्त दर देण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू असून दुधापासून पावडर, बटर व इतर दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याचे प्रकल्प वाढवले असल्याचे नेचर डेअरीचे प्रमुख अर्जुन देसाई यांनी सांगितले.
‘शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्याचा प्रयत्न’
दुधाचे दर हा जगभरातील व देशभरातील दुग्धजन्य पदार्थाच्या बाजारभावावर तसेच मागणी व पुरवठा यावर अवलंबून असतात.दुग्धजन्य पदार्थाच्या दरामध्ये वाढ होऊ लागल्याने दुधाचे दर वाढत आहेत. सोनाईच्या माध्यातून विविध प्रकारचे दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जात आहे. सोनाई दुधाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीजास्त दर देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सोनाई दूध प्रकल्पाचे प्रमुख दशरथ माने यांनी सांगितले.
दुधाची सुरू असलेली दरवाढ निश्चित शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे. मात्र जनावरांचा चारा व पशुखाद्याच्या दराच्या तुलनेमध्ये शेतकऱ्यांना ४० रुपये प्रतिलिटर दर मिळणे अपेक्षित आहे.
- राहुल नलवडे, शेतकरी, लासुर्णे (ता. इंदापूर)
