खोडवा उसास १०० रुपये प्रतिटन अनुदान
वालचंदनगर, ता. १७ : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याने २०२५- २६ च्या गळीत हंगामामध्ये उशिरा तोडणी होणाऱ्या पूर्व हंगामी व सुरू उसास प्रतिटन ७५ रुपये प्रतिटन व खोडवा उसास १०० रुपये प्रतिटन अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संचालक मंडळाने घेतला असल्याची माहिती श्री छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली.
शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे १ नोव्हेंबर २०२५ पासून श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना सुरू होत आहे. कारखान्याच्या मशिनरी ओव्हरहालिंग व दुरुस्तीची सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. कारखान्याची वॉटर व एअर ट्रायल घेण्याचे कामे सुरू आहेत. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये १२ हजार ६९८ एकर आडसाली, १६६१ एकर पूर्व हंगामी, २८३८ एकर सुरू व ६,५८० एकर खोडवा ऊस असून एकूण २३ हजार ७७७ एकर ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. कार्यक्षेत्रामध्ये आडसाली उसाचे प्रमाण जास्त असल्याने कारखान्याचे दोन्ही प्लँट पूर्ण क्षमतेने चालवून आडसाली उसाचे गाळप लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच पूर्व हंगामी, सुरू व खोडवा या उसाच्या तोडणीस होणारा विलंब व त्यामुळे सभासदांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने उशिरा पूर्व हंगामी, सुरू या उसाला प्रतिटन ७५ रुपये प्रमाणे व खोडवा उसाला १०० रुपये प्रमाणे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सभासदांचा फायदा होणार आहे.
कारखान्याच्या मागील तीन गळीत हंगामात कार्यक्षेत्रातील चांगल्या प्रतीचा ऊस बाहेर गेल्यामुळे कारखान्याचे गाळप कमी झाले होते. तसेच याचा परिणाम ही साखर उताऱ्यावर झाला. कमी गाळप व कमी उतारा यामुळे कारखान्याचे उत्पन्न कमी होऊन कारखान्यासमोरील आर्थिक अडचणी वाढलेल्या आहेत. कारखाना आर्थिक अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी चालू वर्षी १२ लाख टनापेक्षा जास्त गाळप होणे गरजेचे असून उतारा ही चांगला मिळणे अपेक्षीत आहे. या वेळी कारखान्याचे संचालक अॅड शरद जामदार, रामचंद्र निंबाळकर, शिवाजीराव निंबाळकर, पृथ्वीराज घोलप, गणपतराव कदम, प्रशांत दराडे, अजित नरुटे, विठ्ठलराव शिंगाडे, अनिल काटे, बाळासाहेब कोळेकर, संतोष मासाळ, नीलेश टिळेकर, सतीश देवकाते, अशोक पाटील, मंथन कांबळे, डॉ. योगेश पाटील, तानाजी शिंदे, माधुरी राजपुरे, सुचिता सपकळ उपस्थित होते.
ऊस बिलातून थकबाकी कपात नाही
चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये सभासदांचा ऊस वेळेत तुटेल अशा पद्धतीचे ऊस तोडणीचे नियोजन आहे. तसेच ऊस बिलातून कारखान्याची थकबाकी कपात केली जाणार नाही. व शेअरची बाकी असलेली रक्कम कपातीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ अंतिम असून येणाऱ्या तीन हंगामामध्ये टप्याटप्याने शेअरची रक्कम कपात केली जाणार असून यामुळे सभासदांवरील आर्थिक ताण पडणार नाही, असे कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व कैलास गावडे यांनी सांगितले.
