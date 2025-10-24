छत्रपती कारखान्याची यंत्रणा गाळपासाठी सज्ज
वालचंदनगर, ता. २४ : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या स्टीम व वॉटर ट्रायल यशस्वी झाल्या असून, कारखाना गाळपासाठी सज्ज असल्याची माहिती श्री छत्रपती कारखान्याचे कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली.
श्री छत्रपती कारखान्याच्या सन २०२५- २६च्या गळीत हंगामाची तयारी पूर्ण झाली आहे. चार वर्षानंतर पहिल्यांदा स्टीम व वॉटर ट्रायल कारखान्याच्या संचालक मंडळाने व प्रशासनाने घेतली. दोन्ही ट्रायल यशस्वी झाल्या आहेत. यासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष जाचक व उपाध्यक्ष गावडे यांनी सांगितले की, मशिनरीची ओव्हर ऑईलिंग व दुरुस्तीचे कामे वेळेपूर्वी पूर्ण झाली आहेत. तसेच, स्टीम व वॉटर ट्रायल यशस्वी झाल्या आहेत. ऊस तोडणी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. कारखान्याच्या परिसरात ऊस तोडणीच्या टोळ्या येण्यास सुरवात झाली आहे. ऊस तोडणीचे नियोजन योग्य केले असून, नियमानुसार ऊस तोडणी होईल. १ नोव्हेंबर रोजी कारखाना सुरु होणार आहे. पहिल्या दिवसापासून कारखाना पूर्ण क्षमतेने गाळप करेल. कारखान्याच्या दोन्ही युनिटची गाळप क्षमता प्रतिदिन ६५०० टन आहे. मात्र कारखाना क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप करेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रतिदिन ८ हजार टनांपेक्षा जास्त गाळप करण्याचे नियोजन आहे.
‘माळेगाव’ व ‘सोमेश्वर’ इतका हप्ता
श्री छत्रपती कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील सभासदांनी कारखान्याला ऊस देऊन सहकार्य करावे. चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये ८० टक्के ऊस सभासदांचा व २० ऊस गेटकेनचा गाळप करण्याचे नियोजन असून, सभासदांनी आपल्या कारखान्याला ऊस द्यावा. संचालक मंडळाने चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये माळेगाव व सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याइतका पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाचक व गावडे यांनी सांगितले.
