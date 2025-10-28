‘छत्रपती’च्या गळीत हंगामाचा पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी प्रारंभ
वालचंदनगर, ता.२८ :भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २०२५-२६ च्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ व गव्हाण पूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता.३१) होणार आहे, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली.
श्री छत्रपती कारखान्याच्या सन २०२५-२६ च्या गळीत हंगामाची तयारी पूर्ण झाली आहे. कारखान्याच्या ओव्हर ऑईलिंग, दुरुस्तीची कामे वेळेपूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. वॉटर, स्टीम ट्रायल यशस्वी झाल्या आहेत. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणी मजूर दाखल झाले असून, ऊस तोडणीस ही लवकर सुरू होईल. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील कारखाने १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. श्री छत्रपती कारखाना ही एक नोव्हेंबर रोजी गाळप सुरू करणार आहेत. चालू वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये सभासदासात उत्साह पाहण्यास मिळत असून, जास्तीजास्त सभासदांच्या उसाचे गाळप करण्याचे नियोजन संचालक मंडळाने केले आहे. श्री छत्रपती कारखान्याला अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. संचालक मंडळाने १२ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गव्हाण पूजनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री पवार, खासदार सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री भरणे, सारिका भरणे उपस्थित राहणार आहेत.
