इंदापुरात शांततेत मतदान

वालचंदनगर, ता. ७ : इंदापूर तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे मतदान शांततेमध्ये व खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये पार पडले. इंदापूरच्या पश्चिम भागामध्ये मतदारांमध्ये निरुत्साह दिसून आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाचा परिणाम दिसून आला.
इंदापूर तालुक्यामध्ये आठ जिल्हा परिषद सदस्य व १६ पंचायत समितीच्या जागेसाठी शांततेमध्ये मतदान झाले. इंदापूर तालुक्यामध्ये निवडणुका म्हटलं की चुरस, उत्साह, जेवणावळी, मतदारांना आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा फौज-फाटा, वाहने, बाहेरगावच्या मतदारांना आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असे चित्र असते. मात्र तालुक्यामध्ये एखादा गट अपवाद वगळता असे पाहायला मिळाले नाही. तालुक्यातील पहिलीच निवडणूक कमी उत्साहामध्ये पार पडली. ग्रामीण भागातील वाड्या वस्तीवरील अनेक ठिकाणी मतदाराविना मतदान केंद्र ओस पडले होते. एरवी मतदानासाठी लागलेल्या लांबच्या लांब रांगा पहावयास मिळाल्याच नाही. सकाळच्या वेळी मतदान केंद्रावरती तुरळक गर्दी होती. तालुक्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची युती झाल्यामुळे कार्यकर्त्याचा उत्साह कमी झाला होता. अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रावरती कार्यकर्त्यांची गर्दी व मतदारांची गर्दी पहावयास मिळाली नाही. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील लासुर्णे- सणसर व वालचंदनगर- बोरी गटामध्ये चुरस दिसून आली नाही. दोन्ही गटामध्ये राष्ट्रवादी,भाजप,शिवसेना व बसपा उमेदवारांमध्ये चौरंगी लढत होती. मात्र मतदारांमध्ये उत्साह नव्हता. अनेक ठिकाणी वाड्यावस्तीवरील मतदान केंद्रावरती गर्दी झालीच नाही. तालुक्यातील काटी-लाखेवाडी गटामध्ये सर्वाधिक चुरस पाहायला मिळाली.या गटामध्ये राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेनेमध्ये तिरंगी लढत होती. लाखेवाडीमध्ये रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरू होते. निमगाव केतकी - शेळगाव गटामध्ये पंचरंगी निवडणूक झाली. या गटामध्ये सर्वच प्रमुख पक्षाचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये होते.निमगाव गावामध्ये मतदारांमध्ये काही प्रमाणात उत्साह होता. बावडा- लुमेवाडी गटामध्ये दुरंगीच लढत झाली. मतदारांचा उत्साह कमी होता. पळसदेव-बिजवडी, भिगवण - शेटफळगढे, वडापुरी - माळवाडी गटामध्ये निवडणूक खेळीमेळीच्या व शांततेमध्ये पार पडली. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या अपघाती निधनाचा परिणाम तसेच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची झालेल्या युतीचा परिणाम दिसून आला.तसेच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गावोगावी असणारी चुरस व तणावाचे वातावरण दिसले नाही. पश्चिम भागासह इंदापूर तालुक्यामध्ये शांततेमध्ये मतदान झाल्याचे सहायक पोलिस अधिकारी राजकुमार डुणगे यांनी सांगितले.
प्रमुख नेत्यांच्या मुलांचे भवितव्य यंत्रामध्ये बंद
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचे चिरंजीव श्रीराज भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या कन्या अंकिता पाटील-ठाकरे, पुणे जिल्हा बॅंकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे यांचे चिरंजीव यशराज जगदाळे यांचे भवितव्य मतदान यंत्रामध्ये बंद झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.