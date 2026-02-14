अमेरिकेच्या व्यापार करारास भवानीनगरला कामगारांचा विरोध
वालचंदनगर, ता.१४ : केंद्र सरकार कामगार विरोधी धोरण राबवत आहे. नवीन कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे नुकसान होणार असल्याचे कामगार नेते युवराज रणवरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने आणलेले कामगार कायदे व अमेरिकेतील व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी भवानीनगर (ता.इंदापूर) येथे कामगारांनी देशव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी तात्यासाहेब चोपडे, सतीश गावडे, सुहास निंबाळकर, संजय मुळीक, सागर निंबाळकर, नामदेव म्हेत्रे, विक्रम वाघ, दत्तात्रेय यादव, अनिल जगदाळे, विलास पवार, अंबादास बनसोडे उपस्थित होते. यावेळी रणवरे यांनी सांगितले की, नवीन कामगार कायदे व भारत अमेरिकेतील व्यापार कराराला कामगारांचा विरोध आहे. नवीन बदलाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. सामान्य नागरिक, शेतकरी कामगार यांचे नुकसान होणार आहे. कराराचे परिणाम भोगावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भारत बंदला महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने पाठिंबा दिला.
