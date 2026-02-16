विद्युत पंपांच्या केबल चोऱ्यांमुळे इंदापूरमधील शेतकरी हैराण
वालचंदनगर, ता.१५ : इंदापूर तालुक्यातील नीरा नदीकाठच्या परिसरामध्ये विद्युत पंपाच्या केबल चोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत.
तालुक्यातील निरवांगी, खोरोची, निमसाखर, कळंब परीसरातील नीरा नदी काठी शेतकऱ्यांची शेती आहे. सध्या नीरा नदीच्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढण्यास सुरवात झाली असून, शेतकऱ्यांना विहिरींचे पाणी अपुरे पडत आहे. शेतकऱ्यांनी नीरा नदी पाणी विद्युत पंपाच्या साह्याने पाणी उचलून शेतामध्ये आणले आहे. विद्युत पंप नदीमध्ये असून विद्युत पंप ते स्टार्टरपर्यंत अंतरामध्ये शेतकऱ्यांनी विद्युत केबल जोडल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी चोरटे विद्युत पंपाच्या केबल चोरून नेत आहेत. केबल चोरीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले, शेतकऱ्यांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
दादासाहेब सुळे, महादेव कवितके, बाळासाहेब निंबाळकर, अभिजित पोळ, मनोज निंबाळकर, दादा वाणी, प्रल्हाद पारेकर, भीमराव रासकर, रमेश गायकवाड, बाळासाहेब कुलकर्णी, शंकर होळ, भीमराव बनकर, तुकाराम रणवरे, श्यामराव निंबाळकर, दादा बनकर, सचिन माने, दादा रणवरे, प्रशांत काटे यांच्या केबल चोरी झाल्या असल्याचे अर्जुन केसकर यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपासाठी १०० ते २०० फूट लांब केबल आहेत. १०० फूट केबल चोरीस गेल्यास एका शेतकऱ्याचे साडेचार हजार रुपये नुकसान होत आहे. चोरटे केबल चोरून त्यांची तांब्याच्या तारा विकत असल्याचा प्रकार घडत आहेत.
