वाल्हेत नाम यज्ञ सोहळा सुरू
वाल्हे, ता. १७ : वाल्हे (ता. पुरंदर) नजीक कामठवाडी येथे काकड आरती नाम यज्ञ सोहळा उत्साहात सुरू आहे. यंदा या सोहळ्याचे ११ वे वर्ष असून शरद महाराज दुर्गाडे आणि महर्षी वाल्मीकी पायी पालखी सोहळ्याचे चोपदार लक्ष्मण महाराज बुनगे यांच्या पुढाकाराने आणि सहकार्याने हा सोहळा अखंडपणे होत आहे.
संत सावतामाळी भजनी मंडळ आणि महर्षी वाल्मीकी पायी पालखी सोहळ्याचे विणेकरी तसेच नागरिकांच्या सहभागातून पहाटे भजनी मंडळ, वारकरी संप्रदायातील ज्येष्ठ भाविक टाळ-मृदंगाच्या तालावर हरिपाठ, अभंग आणि आरत्यांमधून सहभागी होतात. अकरा वर्षांची ही परंपरा गावकरी आजही श्रद्धेने जपत आहेत.
आजचा दिवस रमा एकादशी व वसूबारस यांचा संगम असल्याने आरतीला विशेष महत्त्व लाभले. यानिमित्ताने नवदुर्गा महिला मंडळ यांच्यातर्फे काकड आरती झाली. आरतीनंतर महिला मंडळाच्या वतीने उपवासासाठी विशेष चिक्कीचे वाटप करण्यात आले. तसेच सर्व भक्तांसाठी चहापाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यावेळी संगीता दुर्गाडे, मंदा दुर्गाडे, नंदा दुर्गाडे, सुनंदा दुर्गाडे, सरिता दुर्गाडे, विद्या दुर्गाडे, उत्तम दुर्गाडे, शुभम टिळेकर, शुभम दुर्गाडे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
हा अखंड आरती सोहळा गावात आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करणारा ठरत असून, सामूहिक श्रद्धा, सेवाभाव आणि एकोप्याचे प्रतीक म्हणून तो साजरा केला जात आहे. दिवाळीच्या सुरुवातीला गावातील नागरिकांचा असा भक्तिमय सहभाग हे गावाच्या एकात्मतेचे आणि आध्यात्मिक समृद्धीचे उदाहरण ठरत असल्याचे संदीप महाराज दुर्गाडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.