कामठवाडीतील सार्वजनिक पाण्याची टाकी जीर्णावस्थेत
वाल्हे, ता. २५ : वाल्हे (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायत हद्दीतील कामठवाडी येथील सार्वजनिक पाणीपुरवठा टाकी अत्यंत जीर्णावस्थेत असून तिच्यातून सतत गळती होत असल्याने मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या टाकीच्या शेजारी मुख्य रस्ता असल्याने नागरिकांच्या जीवितास धोका संभवत असल्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली ही टाकी आता पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. टाकीच्या भिंतींना तडे गेले असून खांबांचे कॉंक्रिट झिजल्याने आतील लोखंडी गज उघडपणे दिसत आहेत.टाकीच्या तळभागातून पाणी सतत झिरपत असल्यामुळे आजूबाजूचा भार कायम ओलसर असतो. त्यामुळे टाकीचा पाया कमकुवत झाला असून ती कधीही कोसळून अपघात होण्याची शक्यता आहे. या भागातून दररोज शाळकरी मुले, ग्रामस्थ तसेच वाहनांची वर्दळ सुरू असते. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटनेबाबत ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
ही जुनी टाकी पाडून नव्या टाकीच्या उभारणीची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. सध्या लिकेजमुळे पाण्याचा अपव्यय होत असून गावात पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात पोहचत आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अन्यथा मोठी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
