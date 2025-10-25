अल्पशा पावसाने नीरा गावात वाताहत
वाल्हे, ता. २५ : पुरंदर तालुक्यातील नीरा हे तालुक्याच्या सीमेवरील आणि व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचे गाव असले तरी येथील रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शनिवारी (ता. २५) दुपारी झालेल्या अल्पशा पावसाने शहरातील अनेक ठिकाणी पाण्याची डबकी साचली त्यामुळे प्रवासी आणि पादचारी नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
वाल्हेकडून नीरा गावात येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयासमोरील चौकात गुजराती भवन समोरील रस्त्याच्या दुतर्फा पाणी साचल्याने चिखलात थर तयार झाला आहे. यामुळे दुचाकीस्वार व पादचारी प्रवास करताना घसरून पडण्याच्या घटना घडत आहेत. चारचाकी वाहनांचे चालकही पाण्याने उडणाऱ्या चिखलामुळे अडचणीत आहेत, ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. याशिवाय नीरा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजारमंडईकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरही पाण्याचे मोठे डबकी साचले आहेत. या भागात नेहमीच व्यापारी व खरेदीदारांची मोठी गर्दी असते. मात्र आता नागरिकांना पाण्यातून वाट काढावी लागत असून, रस्त्यावरील चिखल आणि उडणाऱ्या पाण्यामुळे पादचारी व प्रवासी दोघेही हैराण झाले आहेत. स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे तातडीने रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. नीरा सारख्या गजबजलेल्या शहरात दर पावसात अशी अवस्था होणे म्हणजे प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे उदाहरण आहे, असा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
रस्त्याच्या कडेला पावसाचे पाणी साठण्याची समस्या आम्ही लक्षात घेतली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत रस्त्यांच्या शेजारील साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्याबाबत तत्काळ काम हाती घेतले जाईल. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे.
- राजेश काकडे, उपसरपंच, नीरा ग्रामपंचायत
