ज्येष्ठ दांपत्यास चोरट्यांकडून मारहाण
वाल्हे, ता. २५ : पुरंदर तालुक्यातील दौंडज परिसरात गेल्या तीन दिवसांपूर्वी दिवाळीच्या सणाच्या काळात मोठी चोरी घडली. या घटनेत चोरट्यांनी निवृत्ती पवार या वृद्ध दांपत्याला घरात मारहाण केली, ज्यामध्ये वृद्धाचे डोक्यावर लोखंडी गजाने मारल्याने ते गंभीर जखमी झाले.या घटनेत चोरट्यांनी वृद्ध दांपत्याला लोखंडी गजाने डोक्यावर वार करून घरातील सोन्या-चांदीचे दागिन्यांसह रोख रक्कमेचा ऐवज चोरून नेला. यामध्ये निवृत्ती पवार हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपुजनाच्या रात्री झालेल्या या घटनेच्या पडसादामुळे गावात मोठा त्रास व तणाव निर्माण झाला. जेजुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असून, घटनेची तपासणी सुरू केली आहे. पोलिसांनी गावातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करत पोलिस पाटील दिनेश जाधव यांच्या मध्यस्थीने गावातील तरुणांना सुरक्षिततेसाठी एकत्र केले. यावेळी दौंडजचे पोलिस पाटील दिनेश जाधव यांनी गावातील तरुणांशी चर्चा करून सुरक्षा उपाययोजना ठरवल्या. याचर्चेत गावठाणासह प्रत्येक वाडी वस्त्यांवरील १०-१२ तरुणांनी सहमती दर्शवली आणि रात्रीच्या वेळेत गावभर गस्त घालण्यास सुरुवात केली. या प्रयत्नांचा उद्देश चोरीस प्रतिबंध घालणे व नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे. गेल्या काही दिवसांत दौंडज गावात तीन ते चार ठिकाणी चोरीच्या घटना घडल्या आहेत ज्यात चोरट्यांनी घरातील सामान अस्ताव्यस्त केले आणि वृद्ध दांपत्यावर जबरी मारहाण केली. गावातील तरुणांनी हे पाहून सुरक्षा वाढवण्यासाठी आपल्या घराभोवती आणि परिसरात नियमित गस्त ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. गावकऱ्यांमध्ये सुरक्षेची भावना जागृत झाली असून पोलिस व नागरिक यांच्यातील सहकार्यामुळे आगामी काळात अशा घटना टाळता येऊ शकतात, अशी अपेक्षा पोलिस पाटील दिनेश जाधव यांनी व्यक्त केली.
