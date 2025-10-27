सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात
वाल्हे, ता. २७ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे रस्त्याच्या कडेला मोठमोठे दगड पडून आहेत. या दगडांना धडकून भीषण अपघात घडून एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला तर त्यांचे आजोबा गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात रविवारी (ता. २६) दुपारी पुरंदर तालुक्यातील गुळुंचे (नीरा-मोरगाव मार्गावर) घडला. यामुळे ठेकेदाराबाबत संताप व्यक्त होत आहे. दगड बाजूला केले नाही तर पुन्हा अपघात होणार आहे.
गुळुंचे येथील नीरा-सुपा मार्गावरील रस्त्याचे काम काही दिवसांपूर्वी पूर्ण झाले असले, तरी गुळुंचे ते चौधरवाडी दरम्यान रस्त्याच्या कामावेळी काढलेले मोठे दगड ठेकेदाराने रस्त्याच्या कडेलाच सोडले. या दगडांमुळे रस्ता अत्यंत धोकादायक बनला असून, ग्रामस्थांनी वारंवार तक्रारी करून हे दगड हटविण्याची मागणी केली होती. रस्त्याला वर्षात अनेक खड्डेही पडू लागले आहेत. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठेकेदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, रघुनाथ बबन मेमाणे (रा. खोपोडी, ता. दौंड) हे दिवाळीनंतर आपल्या मुलीला सासरी सोडून गडदरवाडी (ता. बारामती) येथून परत येत असताना गुळुंचे गावाजवळ बोलेरो जीपसमोर टॅंकर आल्याने त्यांनी ती चुकविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जीप रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मोठ्या दगडावर आदळली. धडकेचा जबर धक्का बसल्याने वाहनातील सात वर्षीय स्वराज अजित मेमाणे याचा जागीच मृत्यू झाला, तर रघुनाथ मेमाणे गंभीर जखमी झाले.
या अपघातानंतर ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप चिमुकल्याचा जीव गेला आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काढलेले दगड, माती आणि राडारोडा अद्यापही अनेक ठिकाणी तसेच रस्त्याच्या कडेला टाकलेले दिसून येतात. या निष्काळजीपणामुळे कुठल्याही क्षणी आणखी अपघात होऊ शकतात. संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुरंदर तालुका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष पृथ्वीराज निगडे यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.