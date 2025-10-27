वाल्हे परिसरामध्ये वीजपुरवठा खंडित
वाल्हे, ता. २७ : गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने दौंडज (ता.पुरंदर) परिसरातील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. येथील
तरसदारा परिसरामध्ये तारा तुटल्याने दौंडजसह वाल्हे परिसरातील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, विजेच्या तारा तुटल्या आणि रोहित्र बंद पडल्याने परिसरात अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. विजेचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर महावितरणचे कर्मचारी पावसात ओलेचिंब होत युद्धपातळीवर काम करत आहेत.
वाल्हे महावितरणचे लाईनमन जिजाबा डोंगरे यांनी सांगितले की, तरसदारा परिसरातील मुख्य वाहिनीचा वीजेचा पोल वादळी वाऱ्याने मोडल्यामुळे
वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. कर्मचारी तत्परतेने काम करत असून शक्य तितक्या लवकर पुरवठा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
याकामात महावितरणचे रवींद्र माने, प्रवीण वाव्हळ, मनोज जगताप, अमोल चव्हाण, दत्तात्रेय पवार, ऋषिकेश तोरणे यांच्यासह महावितरणचे इतर कर्मचारी पावसात ओलेचिंब होऊनही परिश्रम घेत आहेत.
05594
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.