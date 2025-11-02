आडाचीवाडीत पाळीव कुत्रा बिबट्याची शिकार
वाल्हे, ता. २ : पुरंदर तालुक्यातील वाल्हे परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याने अक्षरशः थैमान घातले आहे. मांडकी-हरणी रोडवरील साळुंके यांच्या पोल्ट्रीवर हल्ला करून कोंबडीच्या पिल्लांचा फडशा पाडल्यानंतर, बिबट्याने आपला मोर्चा आडाचीवाडी येथे वळविला असून पाळीव कुत्र्याचीच शिकार केली आहे.
शनिवारी (ता. १) रात्री ही घटना घडली. विनय पवार यांच्या पोल्ट्रीशेजारील झाडावर बिबट्याने पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करून ठार मारले. रविवारी सकाळी (दि. २) पवार हे नेहमीप्रमाणे पोल्ट्रीमध्ये गेले असता झाडाच्या फांदीवर कुत्र्याचे मृत शरीर लटकलेले दिसले. हे दृश्य पाहून ते हादरून गेले. यावर पवार यांनी परिसरात पाहणी केली असता त्यांना बिबट्याच्या पायाचे ठसे आढळले. पवार यांनी तत्काळ वनविभागाला घटनेची माहिती दिली.
यापुर्वी मांडकी-हरणी रोडवरील महेंद्र साळुंके यांच्या पोल्ट्रीवर बिबट्याने हल्ला करून २५ कोंबडीच्या पिल्लांचा बळी घेतला होता. त्यानंतर वाल्हे नजिकच्या भुजबळ कामठवाडी परिसरातील शेतांमध्ये सलग तीन दिवस शेतकऱ्यांना दिवसा बिबट्याचे दर्शन झाले होते. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वनविभागाने नागरिकांना रात्री एकटे बाहेर न जाणे, लहान जनावरे सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे आणि संशयास्पद हालचाली दिसल्यास त्वरित माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. तर, बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभागाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आडाचीवाडीच्या सरपंच सुवर्णा पवार यांनी केली आहे.
