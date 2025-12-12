मांडकीत विद्यार्थ्यांसाठी नवीन प्रयोगशाळा
वाल्हे, ता. १२ : ‘‘आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असलेले गृह विज्ञान आणि निसर्ग विज्ञान समजून घ्या. अनेक औषधे आणि पाककला माहीत असलेल्या आजीचा बटवा हे विज्ञान आहे आणि डोंगर, नद्या, जंगले या सुद्धा प्रयोगशाळाच आहेत. विज्ञानाचे नुसते प्रयोग आणि आकडेमोड उपयोगाची नाही. प्रत्येक गोष्टीची आकलन आणि चिकित्सा महत्त्वाची आहे,’’ असा सल्ला पर्यावरण तज्ञ डॉ. महेश गायकवाड यांनी दिला.
मांडकी (ता. पुरंदर) येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या लोकसहभागातून उभारलेल्या निधीच्या जोरावर साकार झालेल्या अद्ययावत विज्ञान प्रयोगशाळेचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. १२) पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे उपसचिव एल. एम. पवार व पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जेजुरी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे होते. याप्रसंगी जेजुरी देवस्थान ट्रस्टचे सदस्य प्रसाद खंडागळे, सोमेश्वरचे माजी संचालक मोहन जगताप, पोलिस पाटील श्रीतेज जगताप, मानसिंग जगताप, राहुल जगताप, सतीश जगताप, विजय साळुंखे, नितीन जगताप, विकास जगताप, रोहित भोसले, संजय शिंदे, ज्ञानेश्वर जगताप आदी उपस्थित होते.
‘‘ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या लोकसहभागातून उभारलेली ही आधुनिक प्रयोगशाळा ग्रामीण शिक्षणासाठी एक आदर्श नमुना आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोगांमधून विज्ञान समजावून घेण्याची संधी मिळणे ही आजच्या काळातील अत्यावश्यक गोष्ट आहे. न्यू इंग्लिश स्कूलने दाखवलेली प्रगती, शिक्षक व व्यवस्थापनाचा उत्साह आणि ग्रामस्थांचे सहकार्य खरोखरच अनुकरणीय आहे. अशा सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात मोठी वाढ होईल,’’ असा विश्वास पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे उपसचिव पवार यांनी व्यक्त केला.
विज्ञान विभाग प्रमुख दीपाली जाधव, शंकर सुतार, सोनाली दुर्गाडे, राहुल कसबे, प्रशांत माकर, शबाना सय्यद, अमोल थोरात, हनुमंत धायगुडे आदींनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
मुख्याध्यापक शरद सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. रूपाली शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. गौरव जगताप यांनी आभार मानले.
