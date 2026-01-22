नीरेकरांनी अनुभवला सायकल स्पर्धेचा थरार
वाल्हे, ता. २२ : नीरा नगरीत गुरुवारी (ता. २२) बजाज पुणे ग्रॅंड टूर सायकल स्पर्धेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील देशी-विदेशी स्पर्धक ४०-५० किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने जात होते. यावेळी नीरेकर ढोल-ताशा, शिवरायांचा जयघोष करत त्यांचा उत्साह वाढवत होते. शालेय विद्यार्थी, तरुण आणि ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे संपूर्ण नगर जल्लोषात बुडाले होते. नीरेकरांनी जागतिक स्तरावरील सायकल स्पर्धेचा थरार डोळ्यात साठवत मोठ्या जल्लोषात स्पर्धकांचे स्वागत केले.
बजाज पुणे ग्रॅंड टूर सायकल स्पर्धेच्या तिसऱ्या टप्प्यात नीरा (ता. पुरंदर) येथे स्पर्धकांचे स्वागत करण्यासाठी प्रशासनाने शहरात विशेष तयारी केली होती. गावच्या प्रवेशद्वारासह बुवासाहेब चौकात आकर्षक सजावट केली होती. मुख्य चौकात सायकलपटूंचा प्रतिकात्मक पुतळा आणि स्पर्धेचे चिन्ह दर्शविणारी बाहुली उभी केली होती. ज्यामुळे नागरिकांसह बाहेरून आलेल्या पाहुण्यांचे लक्ष वेधले गेले. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला शालेय विद्यार्थी व ग्रामस्थ रंगीबेरंगी पोशाखात सजलेले उभे टाळ्या वाजवून तसेच पारंपरिक ढोल-ताशाच्या तालावर जयघोष करत स्पर्धकांचा उत्साह वाढवत होते. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी विविध देशांचे झेंडे हातात घेऊन स्वागत केले तर तरुणांनी ग्रँड टूर टी-शर्ट परिधान करून छत्रपती शिवरायांचा जयघोष आणि ‘वंदे मातरम’च्या घोषणांमध्ये सहभाग घेतला.
याप्रसंगी सरपंच तेजश्री काकडे, उपसरपंच राजेश काकडे, अभिषेक भालेराव, राधा माने, वैशाली काळे, पुरंदर तालुका नोटरी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड. आदेश गिरमे, अॅड. पृथ्वीराज चव्हाण, तलाठी सुनील पाटोळे, ग्रामसेवक रमेश राऊत, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे, पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी, मुख्याध्यापक निर्मला माने, मुख्याध्यापक अनिल धुमाळ आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नीरा नगरीतील नागरिक सुमारे ४०-५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या सायकलपटूंच्या कौशल्यावर थक्क झाले. ढोल-ताशा पथक, शालेय गणवेशातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे नीरेमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. शिस्त, संस्कृती आणि अतिथीसत्कार यांचे सुंदर दर्शन प्रशासनाच्या योग्य व्यवस्थेमुळे अनुभवायला मिळाले.
गर्दीतून प्रोत्साहन, रस्त्यांवर उत्साह
नीरा (ता. पुरंदर) नगरीत बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेचा तिसरा टप्पा अनुभवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी चौक, बुवासाहेब चौक आणि मोरगाव चौक
यासह मार्गावरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नीरावासीय, शालेय विद्यार्थी, महिलांसह अबालवृद्धांची गर्दी होती. काही नागरिक उंच घरांच्या गॅलरीत बसून
स्पर्धकांचा थरार अनुभवत उत्स्फूर्तपणे स्वागत करत होते.
