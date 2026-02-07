शंभरीनंतरही लोकशाहीचा उत्साह कायम
वाल्हे, ता. ७ : वाल्हे (ता. पुरंदर) नजीक भुजबळ कामठवाडी येथील १०५ वर्षीय रघुनाथ भुजबळ यांनी मतदान करून लोकशाहीप्रती असलेली आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली. वयाच्या शंभरीनंतरही मतदानाविषयीचा उत्साह कायम ठेवत त्यांनी कुटुंबातील तीन पिढ्यांसह मतदानाचा हक्क बजाविला.
या वेळी रघुनाथ भुजबळ, रमेश भुजबळ, सावित्रा भुजबळ, विशाल भुजबळ, सुशांत भुजबळ, कल्याणी भुजबळ यांच्यासह इतर कुटुंबीयांनीही मतदान केले. दरम्यान, या वेळी मतदान केंद्रावर आशा स्वयंसेविका सविता दुर्गाडे व मारुती पवार यांनी वयोवृद्ध मतदारांना सहकार्य केले.
वयाने १०५ असलो तरी लोकशाहीसाठी मतदान करणं हे कर्तव्य आहे आणि प्रत्येक नागरिकाने आपले मत नक्की द्यावे. आज माझ्या पिढीची परंपरा मी पुढे चालवत आहे. हे कर्तव्य मला माझ्या कुटुंबासाठी समाजासाठी आणि देशासाठी महत्त्वाचे वाटते. लोकशाही बळकट राहावी म्हणून मी मतदान करतो.
- रघुनाथ भुजबळ, कामठवाडी मतदार
