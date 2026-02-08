गावातील कट्ट्यावर, पारांवर रंगतदार चर्चा
वाल्हे, ता. ८ : पुरंदर तालुक्यातील नीरा-शिवतक्रार-कोळविहिरे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक यंदा अत्यंत चुरशीची ठरली असून आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय टीका-टीपण्ण्यांमुळे ही निवडणूक मोठ्या प्रमाणावर गाजली. शनिवारी उमेदवारांचे भवितव्य मशिन बंद झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष सोमवारी (दि. ९) जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी वाल्हे व नीरा परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसून येत आहे. गावातील पारावर, कट्ट्यावर, हॉटेलांमध्ये तसेच चहाच्या टपऱ्यांवर ‘गुलाल कुणाचा'' यावर रंगतदार चर्चा सुरू आहे. कोण विजयी होणार, कोणाची सरशी होणार, तर कोणाला पराभव पत्करावा लागणार, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना व काँग्रेस या सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते विजयाबाबत आशावादी असून, ‘उद्या गुलाल आमचाच’ असा दावा प्रत्येकाकडून केला जात आहे. कोणत्या प्रभागात कोणाला किती मते मिळाली असतील, कोणाची मते कुणासाठी निर्णायक ठरणार, तसेच शेवटच्या टप्प्यातील मतदानाचा कल कुणाच्या बाजूने गेला यावरून चर्चा रंगल्या आहेत.विशेषतः कोण बाजी मारणार, कोण गुलाल उधळणार आणि कोणाला पराभवाचा धक्का बसणार, याबाबत नागरिकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. काही ठिकाणी तर संभाव्य विजयाचा जल्लोष कसा साजरा करायचा याच्या तयारीच्याही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे अनिल भुजबळ, दीपक कुमठेकर, अमोल भुजबळ, राजेंद्र कदम, उमेश पवार, राजेंद्र पवार, दादासाहेब म्हेत्रे, राजेंद्र रोकडे, संभाजी पवार, प्रशांत पवार, भालचंद्र भुजबळ आदि उपस्थित होते. दरम्यान, सोमवारचा निकालच या सर्व तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम देणार असून निकालानंतर नीरा-शिवतक्रार- कोळविहिरे गटासह तालुक्यातील राजकीय समीकरणे नेमकी कशी बदलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
