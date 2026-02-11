उमेद ज्योतिर्लिंग ग्रामसंघाचा हळदीकुंकू सोहळा
वाल्हे, ता. ११ : गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील उमेद ज्योतिर्लिंग महिला ग्रामसंघाच्या वतीने बुधवारी (ता. ११) पारंपरिक हळदीकुंकू कार्यक्रमासोबत नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्या व पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. सामाजिक ऐक्य व महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा हा कार्यक्रम महिलांच्या उपस्थितीत रंगला.
नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्या डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे यांच्यासह कोळविहिरे गणाच्या सदस्या स्मिता निगडे, नीरा गणाच्या सदस्या मोनिका कांबळे यांचाही ग्रामसंघाच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी मनीषा गायकवाड, वनीता गायकवाड, छाया पाटोळे, सीमा निगडे, सारिका गायकवाड, मनीषा निगडे, वैशाली पाटोळे, तेजश्री कर्नवर, सारिका जाधव, अश्विनी गायकवाड, पूजा गायकवाड, नंदा गायकवाड आदी उपस्थित होत्या.
डॉ. दुर्गाडे म्हणाल्या, ‘‘महिलांनी एकत्र येऊन सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचा जो आदर्श निर्माण केला आहे तो प्रेरणादायी आहे. उमेद ज्योतिर्लिंग महिला ग्रामसंघासारख्या संघटनांमुळे गावपातळीवर सकारात्मक बदल घडत आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत महिला बचतगट, स्वयंसहायता गट आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य देण्यात येईल. महिलांच्या सहभागाशिवाय गावाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. आपण सर्वांनी एकत्रितपणे विकासाची ही वाटचाल अधिक बळकट करूया.’’
सचिव शुभांगी पाटोळे, वैशाली फरांदे, पूजा फरांदे, सविता निगडे, विनया निगडे, दीपाली निगडे, शोभा गायकवाड, गौरी भंडलकर, मोनिका चव्हाण, आरती गायकवाड आदींनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. सुनीता भादेकर यांनी प्रास्ताविक केले. तर मनीषा गायकवाड यांनी आभार मानले.
