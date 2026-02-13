माळवाडीत वृद्धेचे सोन्याचे गंठण लंपास
वाल्हे, ता. १३ : माळवाडी (ता. पुरंदर) येथे गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी सुमारे सातच्या सुमारास एका वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील एक ते सव्वा तोळ्याचे सोन्याचे गंठण दुचाकीवरील दोन अज्ञात तरुणांनी हिसकावून नेल्याची घटना घडली.
शैला मोतीराम भुजबळ (वय ६०) या किराणा साहित्य खरेदी करून आपल्या घरी परतत होत्या. माळवाडी येथील पुणे-पंढरपूर पालखी महामार्ग ओलांडत असताना अंधाराचा फायदा घेत दुचाकीवरून आलेले दोन तरुण त्यांच्याजवळ थांबले व जेजुरीकडे जाणारा रस्ता विचारला. भुजबळ यांनी त्यांना मार्ग दाखवत माहिती दिली. याचवेळी, भुजबळ यांच्या शेजारी कोणी नसल्याचे पाहून दुचाकीवर मागे बसलेल्या तरुणाने त्यांच्या गळ्यातील गंठण जोरात हिसकावून घेतले आणि दोघांनी दुचाकी वेगाने जेजुरीच्या दिशेने पळ काढला. अचानक झालेल्या प्रकारामुळे घाबरलेल्या भुजबळ यांनी आरडाओरडा
करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तोपर्यंत दुचाकीस्वार दूर निघून गेले होते.
उड्डाण पुलावरील दिवे बंदच
पुणे-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झाले असले तरी बसविण्यात आलेले दिवे अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे रात्री परिसरात अंधाराचे वातावरण निर्माण होत आहे. या अंधारामुळे महिला व वृद्धांना भीती वाटत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. पुलावरील दिवे तत्काळ सुरू करावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून जोर धरत आहे.
