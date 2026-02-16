वाल्ह्यातील उत्सव मूर्तींना नीरा स्नान
वाल्हे, ता. १६ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील श्री भैरवनाथ व देवी जोगेश्वरी उत्सव मूर्ती, तसेच श्रींच्या कावडीला माघ सोमवती अमावस्येनिमित्त सोमवार (ता. १६) ‘नाथ साहेबांच चांगभलं’च्या जयघोषात वीर (ता. पुरंदर) येथील घोडेउड्डाण येथे नीरा नदीत पारंपरिक विधीनुसार स्नान घालण्यात आले. पारंपारिक ढोलांच्या गजरात व गुलालाची उधळण करत काढण्यात आलेल्या या सोहळ्यामुळे परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला.
वर्षानुवर्षाची परंपरा जपत उत्सवमूर्तींना पालखीत विराजमान करून गावातून सवाद्य मिरवणुक काढण्यात आली. ढोल-ताशांच्या तालावर आणि
‘नाथ साहेबांचं चांगभलं’च्या अखंड जयघोषात पालखी नीरा नदीवरील घोडेउड्डाण येथे नेण्यात आली. यावेळी नदीकाठ गर्दीने फुलून गेला होता. मानकरी, सालकरी, तसेच ग्रामस्थांनी उत्सवमूर्तींना जलाभिषेक करण्याचा मान मिळविला. स्नानानंतर समाजआरती झाल्यानंतर ‘नाथ साहेबाचं चांगभलं’च्या गजरात गुलालाची उधळण करण्यात आली. मंदिरामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यानंतर महाप्रसादाचा नैवेद्य घेऊन वाजतगाजत मंदिर प्रदक्षिणा घालण्यात आली. याप्रसंगी प्रवीण भुजबळ, सागर भुजबळ, मंगेश कुंभार, निशांत भुजबळ, सुरज कुंभार, भूषण भुजबळ, कैलास कुंभार, दिनेश कुंभार, अरविंद पवार, भरत दुर्गाडे, स्वप्निल गायकवाड, स्वप्निल कुंभार, दत्तात्रेय पवार, बाळासाहेब भुजबळ, उत्तम गायकवाड आदी उपस्थित होते.
अल्पशा विश्रांतीनंतर पालख्या पुन्हा गावाकडे मार्गस्थ झाल्या. स्नानंतर दुपारनंतर ग्रामदैवताच्या पालखीचे गावामध्ये आगमन झाल्यानंतर
गावांतर्गत ग्रामप्रदक्षिणा झाल्यानंतर पालखी सोहळा मंदिरामध्ये नेताना भाविकांनी गुलाल उधळून जल्लोष व्यक्त केला. पहाटे ग्रामस्थांच्या हस्ते उत्सवमूर्तींना अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर दर्शनासाठी गाभारा खुला केला. सायंकाळी ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंदिरामध्ये समाजआरती झाल्यानंतर मुकदमवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने महाप्रसादाचे वाटप केल्याचे पुजारी सचिन आगलावे यांनी सांगितले.
