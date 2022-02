हेल्पलाइनवर सर्वाधिक नोकरदार वर्गाचे फोन मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांसाठी हक्काचे व्यासपीठ, उपक्रमास राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे, ता. २० ः ‘सकाळ सोबत बोलू या’ हेल्पलाइनवर फोन करणाऱ्यांमध्ये पुरुष वर्गाचे प्रमाण ६१.७ टक्के होते. तर महिला वर्गाचे प्रमाण ३८.१ टक्के होते. हेल्पलाइनवर फोन करणाऱ्यांमध्ये अनुक्रमे १८ ते २९ वयोगटातील ८.१ टक्के, ३० ते ४९ वयोगटातील २१.४ टक्के , ५० ते ६९ वयोगटातील १३.२ टक्के लोकांचे प्रमाण होते. तसेच ७० पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांचादेखील समावेश आहे. यामध्ये ५१ टक्के लोक शहरी भागातील होते. ४६. ४ टक्के लोक निमशहरी भागातील होते. २.६ टक्के लोक ग्रामीण भागातील होते. तसेच फोन करणाऱ्यांमध्ये ४९.३ टक्के पदवीधारकांचे व १७.९ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारकांचे प्रमाण होते. तसेच उच्च शिक्षितांचे प्रमाण १३.७ टक्के होते. याशिवाय डिप्लोमाधारक, प्राथमिक - माध्यमिक शिक्षण झालेल्यांचे प्रमाण त्याखालोखाल होते.

सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या वतीने we are in this together या मोहिमेअंतर्गत आणि कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डीसअँबीलीटीजच्या सहकार्याने मानसिक ताण- तणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही चोवीस तास मोफत हेल्पलाइन उपक्रम मागील सतरा महिन्यांपासून सुरु असून, तज्ज्ञ समुपदेशक, मानसिक विकारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रतज्ज्ञ यांची टीम हेल्पलाइनवर फोन करणाऱ्या व्यक्तींना मानसिक आधार देते. त्यांचे चोवीस तास मोफत समुपदेशन करत आहेत. हेल्पलाइन मुळे लोकांना व्यक्त होण्यासाठी व योग्य मार्गदर्शनासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. आतापर्यंत राज्यभरातून बारा हजार लोकांनी हेल्पलाइनवर संवाद साधला आहे.



हेल्पलाइनवर मदतीसाठी फोन करणाऱ्या लोकांमध्ये खाजगी नोकरदार वर्गाचे प्रमाण (३४.३ टक्के) पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल इतर क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाचे प्रमाण (१४.२ टक्के) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बेरोजगार लोकांचे प्रमाण (१० टक्के) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच विद्यार्थी, व्यवसायिक, गृहिणी, सेवानिवृत्त, शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या व्यक्ती यांचे फोन करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

हेल्पलाइनवर येणाऱ्या कॉल्सच्या समस्यांमध्ये प्रामुख्याने काळजी, ताण - चिंता व आत्महत्येचे विचार, शारीरिक व्यंग यामुळे येणारे नैराश्य या संदर्भातील कॉल्सचे प्रमाण ४२.८ टक्के होते. नातेसंबंधातील ताण-तणाव व वैवाहिक सहजीवनामधील समस्या यांचे प्रमाण १९.९ टक्के होते. नोकरी व व्यवसायातील आर्थिक अडचणी यामुळे आलेले नैराश्य यांचे प्रमाण ९.७ टक्के होते. तसेच आनुवंशिक आजार मानसिक आरोग्याच्या समस्या, कोरोना यामुळे आलेले नैराश्य या संदर्भातील कॉल्सचे प्रमाण त्याखालोखाल होते.

चला तर मग आपण ही आमच्याशी बोलू शकता. ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ०२०- ७११७१६६९ या क्रमांकावर फोन करून आमच्याशी मनमोकळेपणाने बोला. आपली व्यक्तिगत माहिती गोपनीय ठेवण्यात येईल.

समुपदेशनासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

चिंता, काळजी, एकटेपणा, नातेसंबंधातील ताणतणाव व वैवाहिक सहजीवनातील समस्या यामुळे येणारा मानसिक ताण व नैराश्य यामुळे उद्भवणाऱ्या मानसिक समस्या यांवर सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी नाममात्र सशुल्क दरात तज्ज्ञ समुपदेशकांचे मार्गदर्शन घेण्याकरीता we are in this together या वेबसाईट द्वारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. वेबसाईटद्वारे आपल्या सोयीनुसार, वेळेनुसार तज्ञ समुपदेशकांची अपॉइंटमेंट बुक करता येईल.



खालील लिंक ओपन करून आपली व्यक्तिगत माहिती भरून, आपण अपॉईंटमेंट बुक करू शकता.

www.waitt.in/therapy/

